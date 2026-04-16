IJFC amatör kulübü baskına uğradı: Belediye, 2 numaralı sahaya 150 sığınmacı yerleştirdi

IJsselstein'da alınan bir siyasi karar, Utrecht'teki bu kasabada büyük yankı uyandırdı. Amatör futbol kulübü IJFC'nin 2 numaralı sahası, CDA'dan bir belediye meclis üyesi tarafından sığınmacılar için acil barınma yeri olarak belirlendi. IJFC bu konuda bilgilendirilmedi.

IJFC, binlerce üyesine gönderdiği bir mektupta, meclis üyesinin kararından büyük şaşkınlık duyduğunu belirtti. Kulüp, bu karar alma sürecine kesinlikle dahil edilmediğini ifade ediyor.

IJFC ile spor parkını paylaşan VVIJ kulübü de önceden bilgilendirilmedi ve kulübün yaptığı açıklamaya göre büyük endişe duyuyor.

De Telegraaf, IJFC başkanı Remco Bloemheuvel'i arayarak durum hakkında bilgi aldı. "Acil bir durum olduğunu ve bir şeyler yapılması gerektiğini anlıyoruz, ancak bu konum bize en uygun seçenek gibi görünmüyor."

IJsselstein belediyesi, kulübün 2 numaralı sahasını tahsis etti. "En fazla altı ay" süreyle 150 sığınmacı için acil barınma yerleri kurulacak. İnşaatın nisan sonunda başlaması gerekiyor.

Bloemheuvel endişeli ve bunu De Telegraaf ile yaptığı görüşmede dile getiriyor. “Kapasitemizin dörtte birini kaybediyoruz; yakında herkes için yeterli saha kalacak mı? Ancak toplumun genelinde de endişeler olduğunu fark ediyorsunuz: bu, üyelerin güvenliği açısından ne anlama geliyor? Burası hafta içi okul sonrası bakım merkezi de.”

IJsselstein belediyesi sahaları IJFC'ye "kiraladığı" için bu seçeneği tercih edebilir. IJFC, karara karşı hukuki itirazda bulunmanın anlamlı olup olmadığını henüz değerlendiriyor.

Bloemheuvel şöyle devam ediyor: “Spor parkındaki kulüpler ve çevre sakinleri hiç bilgilendirilmedi.” Bu kabul edilemez. Bu, destek için iyi değil, o zaman ortalık karışır,” diye bitiriyor.

IJsselstein'da belediyenin kararı zaten pek hoş karşılanmadı. Instagram'da spor parkındaki göçmen kabul merkezine karşı protesto amacıyla birçok hesap açıldı. Ayrıca, IJFC kulüp binasının Arap çay evi olarak gösterildiği yapay zeka ile oluşturulmuş görseller de dolaşıyor.




























