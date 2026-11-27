Fulham Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, savunmacı Calvin Bassey'nin ocak ayında Manchester United'a transfer olacağı yönündeki iddialara kapıyı kapattı. Bournemouth maçı öncesinde konuşan Arbeloa, Nijeryalı oyuncunun geleceği hakkında net ifadeler kullandı ve kulübün sözleşme planlarını açıkladı.

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Arbeloa ocak ayı transferi iddialarını reddetti

Kış transfer dönemi yaklaşırken Arbeloa, en önemli oyuncularından birini korumak için hızla harekete geçti. Artan söylentiler, 26 yaşındaki Bassey'nin sezon ortasında Fulham'dan ayrılabileceğine işaret ediyor.

United'ın, ocak ayı öncesinde Nijeryalı yıldızı takip eden kulüpler arasında olduğu bildiriliyor. Bu ilgi, savunmacının bu sezonki etkileyici performansını yansıtıyor. Ancak Fulham'ın kilit oyuncularından birinin sezon ortasında ayrılmasına izin verme niyeti yok. Arbeloa, Bournemouth maçı öncesindeki basın toplantısında artan iddialara doğrudan yanıt verdi.

Bassey satılık değil

Manchester United'ın veya başka bir talibin Bassey'yi bu kış transfer edip edemeyeceği sorulduğunda Arbeloa hiçbir şüpheye yer bırakmadı. Fulham Teknik Direktörü, savunmacının takım içindeki hayati liderlik rolünü vurguladı.

Arbeloa, Bournemouth maçı öncesindeki basın toplantısında gazetecilere şunları söyledi: "Calvin'den çok memnunum. Elbette satılık değil. Ocak ayında bu kulüpten ayrılma ihtimali yok. Bence burada mutlu, kaptanlarımızdan ve liderlerimizden biri."

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Yeni sözleşme görüşmeleri başladı

Arbeloa, yaygın transfer ilgisini dikkat dağıtıcı bir unsur olarak değil, Bassey'nin üst düzey performansının açık bir kanıtı olarak görüyor. Teknik direktöre göre bu ilgi, savunmacının sahadaki başarılı oyunlarının doğal bir sonucu. Fulham, diğer kulüplerin ilgisini kalıcı olarak bertaraf etmek için 26 yaşındaki oyuncuyla yeni bir sözleşme imzalama yolunda şimdiden adımlar atıyor.

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Arbeloa şöyle açıkladı: "Nasıl oynadığını görebilirsiniz. Bana göre bu kadar çok kulübün onunla ilgilenmesi normal. Bu onun için de bizim için de iyi, çünkü gerçekten çok iyi performans gösterdiği anlamına geliyor. Ancak hem bir teknik direktör olarak benim için hem de kulüp için çok önemli. Yeni bir sözleşme üzerinde çalışıyoruz ve umarım en kısa sürede imzalar."

Gündemde Bournemouth maçı ve sözleşme yenileme var

Fulham'ın önceliği şimdi yeniden sahaya döndü. Arbeloa, takımını yaklaşan Bournemouth maçına hazırlıyor. Bassey, takımın yerleşik liderlerinden biri olarak teknik direktörün planlarında önemli bir yer tutmaya devam ediyor.

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Maç hazırlıklarının dışında kulüp yetkilileri, savunmacının yeni sözleşmesini mümkün olduğunca çabuk sonuçlandırmak için çalışmayı sürdürecek. Bassey'nin imzasını almak, Arbeloa için büyük bir kazanım olacak ve oyuncunun geleceğine ilişkin belirsizliği fiilen sona erdirecek.