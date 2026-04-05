Ihattaren: "Ne başardı ki? Bunlar Saibari'nin istatistikleri değil"

Mohamed Ihattaren, Kees Smit'i her zaman keyifle izliyor. Ancak Fortuna Sittard'ın ofansif orta saha oyuncusu, AZ'nin genç oyuncusunun henüz en üst seviyede kendini kanıtlaması gerektiğini de hemen vurguluyor.

"Onu gerçekten sevdiğim bir oyuncu buluyorum," diye Goedemorgen Eredivisie programında sözlerine başlayan Ihattaren, hemen ardından şunları ekliyor: "Hollanda'da genç bir yetenek olduğunuzda bu heyecan çabuk geçer."

"Ajax'ta yurtdışına giden birkaç oyuncu vardı. Donny van de Beek ve bunun gibi birkaç isim daha sayılabilir. Ama o adım onlar için çok büyüktü. Smit için güzel bir sonraki adımı atmasını umuyorum," diyor orta saha oyuncusu. Hans Kraay junior ise AZ'li oyuncunun bir süre daha Eredivisie'de kalmasının daha iyi olacağını söylüyor.

"Ne gibi bir performans gösterdi?" diye sordu Ihattaren yüksek sesle. "Saibari'nin istatistikleri gibi değil. Onu gerçekten harika bir oyuncu buluyorum, ama Saibari'nin istatistikleri gibi değil. AZ'yi şampiyon yapmadı, Ajax, PSV veya Feyenoord'da kendini gösteremedi. AZ'den Real Madrid'e, şey..."

Masadaki Mario Been ise Smit'in savunmasına atılıyor. Analist, özellikle dışarıdan gelenlerin Smit'le çok ilgilendiğini ve kısa süre önce Hollanda Milli Takımı'nda ilk kez forma giyen AZ'li orta saha oyuncusunun ise çoğunlukla sessiz kaldığını belirtiyor.

"AZ, Smit için devasa bir rakam istiyor. Ajax, PSV ve Feyenoord bunu ödemeyecek," diyor Ihattaren tartışmanın sonunda. Smit, Transfermarkt tarafından şu anda 25 milyon euro değerinde gösteriliyor.