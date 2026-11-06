Alex Ferguson'ın Aberdeen'den ayrılışı, başarılı bir teknik direktörün daha büyük bir kulübe geçişinden ibaret değildi; bu, İskoç kulübünün tarihindeki olağanüstü bir dönemin sonu ve daha sonra futbol tarihinin en büyük başarı öykülerinden birine dönüşecek bir yolculuğun başlangıcıydı. Aberdeen taraftarı, kulübü Avrupa ve yerel kupa törenlerine geri döndüren teknik direktörünün kalmasını hayal ederken, Ferguson sürpriz bir şekilde Manchester United'a gitme kararı aldı; geride öfke, şok ve hayal kırıklığı dolu bir tablo bıraktı.

"Bence yanlış bir adım atıyor ve sanırım buna pişman olacak." İşte Aberdeen taraftarlarından biri Kasım 1986'da bu kararı böyle yorumladı; kulübün görkemini yaratan adamın bu şekilde nasıl ayrılabileceğini anlamlandıramayan büyük bir taraftar kesiminin duygularını dile getirdi.

Fakat o taraftarın ve birçok başkasının hayal edemediği şey, İskoç teknik direktörünün İngiltere'de yeni bir tarih yazacağı ve sonraki 26 yılın onu futbol dünyasının tanıdığı en büyük teknik direktörlerden biri yapacağıydı.

Ferguson'ın Aberdeen'den ayrılıp Manchester United'a gittiği günün 40. yıl dönümü vesilesiyle, İngiliz yayın kuruluşu "BBC", anlaşmanın açıklanmasının perde arkasından taraftarların, oyuncuların ve yöneticilerin tepkilerine, oradan da kararın dört on yıl sonraki değerlendirmesine kadar o anların ayrıntılarını yeniden ele aldı.

8 yıllık görkem: Ferguson, Aberdeen mucizesini yaratıyor

Adı Manchester United'da başarıyla özdeşleşmeden önce Alex Ferguson, Aberdeen'i sekiz yıl boyunca kulübün alışık olmadığı bir altın çağa taşıyarak İskoçya'da kendisine olağanüstü bir yer edinmişti.

Onun yönetimi altında "the Dons", üç İskoçya Ligi şampiyonluğu, dört İskoçya Kupası şampiyonluğunun yanı sıra Avrupa Kupa Galipleri Kupası ve Avrupa Süper Kupası'nı kazanarak İskoç futbolunun iki devi Rangers ve Celtic'in geleneksel hâkimiyetini kırmayı başardı.

Bu başarılar yalnızca bir kupa topluluğu değildi; Aberdeen'i o dönemin en önde gelen Avrupa kulüplerinden biri yapan ve taraftarlarına takımın uzun yıllar sürebilecek bir dönem yaşadığı duygusunu veren tarihi bir dönüşümdü.

İşte bu yüzden, bu başarıların arkasındaki adamın ayrılma fikrini kabullenmek taraftarlar için kolay değildi; özellikle de Ferguson'ın kulübe, ayrılışını adeta eksiksiz bir projenin sonu gibi gösteren teknik bir istikrar ve olağanüstü sonuçlar kazandırmış olması nedeniyle.

Bir gazeteci anlaşmayı keşfediyor ve bir şişe şampanya sırrı açığa çıkarıyor

6 Kasım 1986'da, İngiliz yayın kuruluşu "BBC"nin İskoçya'daki spor gazetecisi ve sunucusu Roddy Forsyth, meslek hayatının en önemli haberlerinden biriyle randevusu vardı.

Editörü ondan, İskoç teknik direktörünün İngiliz takımının başına geçmesine yaklaştığına dair söylentilerin artması üzerine Alex Ferguson ile Manchester United arasında müzakereler olduğundan söz eden iddiaları doğrulamak için Aberdeen şehrine gitmesini istemişti.

Forsyth'in Glasgow'dan bindiği uçak gazetecilerle doluydu, ancak çoğu futbol haberlerini takip etmek için değil, Shetland Adaları'nda bir Chinook tipi helikopterin düşmesi felaketinin sonuçlarını izlemek için yoldaydı; bu kaza 43 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmıştı.

Aberdeen'e varır varmaz Forsyth gerçeğin peşine düştü; ta ki tesadüf onu Ferguson'ın, o dönem Manchester United başkanı olan Martin Edwards ile bir havaalanı otelinde buluştuğu yere götürene kadar.

Gazeteci, o yeri keşfetmesinin beklenmedik bir şekilde gerçekleştiğini anlatıyor; "Manchester'dan gelen Bay Edwards" ile konuşmak istediğini belirten bir telefon görüşmesi yaptıktan sonra resepsiyon görevlisi ona Edwards'ın restoran bölgesinde olduğunu söyledi.

Forsyth şöyle diyor: "Bazı sesler duydum ve seslerin geldiği yöne doğru gittim, orada Martin Edwards ve Alex Ferguson'ı buldum. Ona doğrudan sordum: Manchester United'ın yeni teknik direktörü siz misiniz? Bana 'Evet' diye cevap verdi."

Ortam, gazetecinin tahmin ettiğinden daha da netti; masada bir şişe şampanya vardı, ardından Ferguson onun kadehine bir miktar şampanya doldurdu, Forsyth de kadehi kaldırarak İskoç teknik direktörünü yeni görevi için tebrik etti.

Kısa bir sohbetin ardından gazeteci, o günün en önemli spor haberi başlıklarından biri hâline gelen bu haberi teyit etmek için İngiliz yayın kuruluşunun haber odasıyla iletişime geçmek için acele etti.

Forsyth şöyle ekledi: "Sumburgh felaketi ana haber başlıklarını süslerken, Alex Ferguson da spor haberlerinin başlıklarındaydı. Gerçekten haber, spor ve medya yayını açısından olaylarla dolu bir gündü; meslek hayatın ya da ömrün boyunca unutamayacağın türden günlerden biriydi."

"Buna pişman olacak": Ayrılık kararına taraftardan öfke

Ferguson'ın transferinin açıklanması, kendilerini zorlu bir gerçeklikle karşı karşıya bulan Aberdeen taraftarları için sıradan bir haber değildi: Takımını eşi görülmemiş bir görkeme taşıyan teknik direktör ayrılmaya karar vermişti; geride kupa kazanmaya devam edebilecek gibi görünen bir projeyi bırakmıştı.

Aynı gün, İngiliz yayın kuruluşuna bağlı "Reporting Scotland" programı, hüznün öfke ve şaşkınlıkla karıştığı "Pittodrie Bar"dan taraftarların tepkilerini aktardı.

Taraftarlardan biri, Ferguson'ın kulübü terk ederek büyük bir hata yaptığına inanıyordu ve şöyle diyordu: "Bu Aberdeen için üzücü bir durum, bence yanlış bir adım atıyor ve sanırım yıllar sonra buna pişman olacak."

Bir başka taraftar ise hayal kırıklığını ifade etmekle yetinmedi; aksine İskoç teknik direktörüne doğrudan bir eleştiri yönelterek, daha iyi fırsatlar arayışıyla Aberdeen'den ayrılan oyunculara karşı geçmişteki tutumlarını hatırlattı.

Şöyle dedi: "Ferguson, sadık oyunculara sahip olmanın önemi hakkında vaazlar verirdi ve Rangers ile Celtic'i bu tür oyunculara sahip oldukları için kıskanırdı. Başka bir deyişle, oyuncularını Aberdeen'den ayrıldıkları için eleştirirdi, ancak ayrılmaya karar verdiğinde kendisi tamamen zıt bir örnek sundu."

Bu sözler, bazı taraftarların hissettiği çelişkiyi yansıtıyordu; oyuncularından kulübe bağlılık talep eden adam, İngiltere'nin en büyük kulüplerinden birine transfer olma fırsatını elde ettiğinde takımdan ayrılmayı kendisi seçmişti.

"Ağır bir darbe": Aberdeen teknik direktörünü ve yönetim kadrosunu kaybediyor

Ferguson'ın ayrılışının yansımaları taraftarlarla sınırlı kalmadı; İskoç teknik direktörünün yönetiminde geçen yılların ardından kendilerini yeni bir gerçeklik karşısında bulan kulüp yönetimine ve oyunculara da uzandı.

O dönem Aberdeen'in başkan yardımcısı görevinde bulunan Ian Donald, Ferguson'ın ayrılışını "ağır bir darbe" olarak nitelendirdi ve her şeyin gerçekleştiği büyük hıza dikkat çekti.

1986 yılına ait açıklamalarında şöyle dedi: "Her şey son derece hızlı ve neredeyse bir gecede gerçekleşti. Daha dün sabaha kadar belki Britanya'nın en iyi yönetim kadrosuna sahiptik, şimdi ise ikisini birden kaybediyoruz."

Bununla, Ferguson'ı ve onunla birlikte Manchester United'a giden yardımcısını kastediyordu; bu, yalnızca teknik bir darbe değil, Aberdeen'in başarılarının inşasına katkıda bulunan idari ve teknik yapıyı da etkileyen bir darbeydi.

Soyunma odasının içinde ise etki yine açıkça görülüyordu; eski takım kaptanı Willie Miller, teknik direktörlerinin ayrılmasının ardından oyunculara hâkim olan belirsizlik durumundan bahsetti.

Ferguson, güçlü kişiliği ve aşırı sinirliliğiyle tanınsa da oyuncular onun takım üzerindeki etkisinin büyüklüğünün ve zafer ile kupalar kazanma konusundaki ısrarının farkındaydı.

Miller, soyunma odalarının yaşadığı gergin atmosferi hatırlayarak, İskoç teknik direktörünün bazı yöntemlerinin modern futbolda belki artık kabul edilemeyeceğini söylüyor.

Şöyle ekledi: "Bu tür davranışlar günümüzde öylece geçiştirilemez. Belki de o dönem herhangi bir teknik direktörden beklediğimiz şey buydu. Bugünün oyuncularının soyunma odalarının içinde bardak fırlatmak gibi buna benzer bir şeyi kabul edeceğini sanmıyorum."

Ancak aynı zamanda Ferguson'ın yalnızca kupa kazanmayı değil, onları ayrıcalıklı bir şekilde elde etmeyi istediğini vurguladı; bu da onun sert kişiliğini Aberdeen'de yarattığı başarı kültürünün bir parçası hâline getirmişti.

Miller, teknik direktörün ayrılışını öğrendiğinde büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını itiraf etti; nihai kararın yalnızca Ferguson'ın elinde olduğunun farkında olmalarına rağmen bu duygunun oyuncuların çoğunda ortak olduğunu vurguladı.

Şüphecilere en güçlü cevap: Ferguson suçlanmayı hak ediyor muydu?

O kararın üzerinden dört on yıl geçtikten sonra, Aberdeen taraftarlarının duyguları daha sakin ve dengeli görünüyor; olaylara ilk anın şokundan uzak bir şekilde bakmak artık mümkün hâle geldikten sonra.

Uzun taraftarlık yılları boyunca kulübün geçirdiği çeşitli dönemlere tanıklık etmiş 72 yaşındaki Sandy Smith, Ferguson'ın ayrılışının son derece acı verici olduğunu, ancak zaman geçtikçe sebeplerini daha çok anlayışla karşıladığını söylüyor.

Şöyle açıkladı: "Bu son derece hayal kırıcı ve çok acı vericiydi, ancak adil olmak gerekirse Manchester United ile Aberdeen arasında bir kıyaslama yoktur. Kulüp için yaptığı onca şeyden sonra, ayrıldığında büyük bir üzüntü duydum."

Ferguson'ın Manchester United'daki ilk iki sezonunda zorluklarla karşılaştığını, ardından kulübün rotasını değiştirmeyi ve kupa kazanma yolculuğuna başlamayı başardığını ekledi ve ayrılışının her açıdan Aberdeen için büyük bir şok olduğuna işaret etti.

Manchester United'ı çalıştırmaya başladıktan sonraki ilk basın toplantısında Ferguson, Aberdeen'den ayrılarak yaptığı fedakârlığın büyüklüğünü gizlemedi ve kendisine olağanüstü bir istikrar sağlayan bir işi bıraktığını vurguladı.

Şöyle dedi: "Aberdeen kulübüyle ömür boyu bir sözleşmeye sahip olarak, Britanya futbolunun en istikrarlı işi sayılabilecek şeyi bıraktım. Beni Aberdeen'den ayrılmaya ikna edebilecek tek bir kulüp vardı; o da her zaman gitmek istediğim tek kulüptü."

Bu sözler, kararının yalnızca para ya da yeni bir iş fırsatı arayışı olmadığını, Manchester United'da çalışmaya dair eski bir hayale bağlı olduğunu açıklamaya yetiyordu.

Old Trafford'daki başlangıcında karşılaştığı zorluklara rağmen Ferguson, 26 yıl süren ve 38 kupa kazandığı bir kariyer boyunca kulübü İngiliz ve Avrupa futboluna hâkim bir güce dönüştürmeyi başardı.

Başarıları arasında 13 İngiltere Premier Lig şampiyonluğu, iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, beş İngiltere Kupası (FA Cup) şampiyonluğu, dört Lig Kupası şampiyonluğu ve diğer birçok kupa yer alıyordu.

Böylece, Ferguson'ın Aberdeen'den ayrılmaya pişman olacağını öngören taraftar, o dönem taraftarların duygularını ifade etmekte yanılmıyordu, ancak daha sonra ne olacağını hayal edemiyordu.

40 yıl sonra gerçek soru, Ferguson'ın neden Aberdeen'den ayrıldığı değil, ya o adımı atmasaydı ne olurdu sorusu hâline geldi.