Igor Tudor, resmen Hajduk Split'te

Hırvatistan ekibi Hajduk Split, bir dönem Galatasaray ve Kardemir Karabükspor'u çalıştıran Igor Tudor ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat teknik direktörün 5 yıllık aradan sonra yeniden eski takımı Hajduk Split'in başına getirildiği belirtilerek, Tudor'un devre arası hazırlık kampında takımdaki görevine başlayacağı aktarıldı.

Futbolculuk kariyerinde Hajduk Split'in en önemli isimlerden biri olan Igor Tudor, 2013-2015 yıllarında da Hırvat ekibini çalıştırmıştı.

Haberin devamı aşağıda

Tudor ayrıca, Yunanistan'da PAOK, 'de Kardemir ve ile İtalya'da takımlarında da teknik direktörlük yapmıştı.

Hajduk Split, Birinci Futbol Ligi'nde Dinamo Zagreb'in 12 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.