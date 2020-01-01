Igor Tudor: Bjelica harika biridir

Bjelica'nın ligdeki en güçlü rakibi olan Igor Tudor, meslektaşından övgüyle bahsetti.

Bir dönem 'ı da çalıştıran Igor Tudor, şu sıralar ülkesinin Hajduk Split takımında görev yapıyor.

Takımını 'ne taşımak için çaba gösteren Tudor'un rakiplerinden biri de Dinamo Zagreb. Salgın öncesi Dİnamo Zagreb'in teknik direktörlüğünü yapan Nenad Bjelica'nın şu sıralarda 'ye teknik direktör olarak geleceği dedikodular arasında. Bjelica da sarı-lacivertli ekiple görüştüğünü doğrulamıştı.

basınından Index.hr'ye konuşan Tudor, Bjelica üzerine de bir soruya cevap verdi;

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