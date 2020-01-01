Igor Tudor: Bjelica harika biridir
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fradi.hu
Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Igor Tudor, şu sıralar ülkesinin Hajduk Split takımında görev yapıyor.
Takımını Avrupa Ligi'ne taşımak için çaba gösteren Tudor'un rakiplerinden biri de Dinamo Zagreb. Salgın öncesi Dİnamo Zagreb'in teknik direktörlüğünü yapan Nenad Bjelica'nın şu sıralarda Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak geleceği dedikodular arasında. Bjelica da sarı-lacivertli ekiple görüştüğünü doğrulamıştı.
Hırvatistan basınından Index.hr'ye konuşan Tudor, Bjelica üzerine de bir soruya cevap verdi;
"Neno harika biridir. Sınırın gerisinde bile asla uyumaz!"