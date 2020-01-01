Fenerbahçe

Igor Tudor: Bjelica harika biridir

Yorum()
fradi.hu
Bjelica'nın ligdeki en güçlü rakibi olan Igor Tudor, meslektaşından övgüyle bahsetti.

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Igor Tudor, şu sıralar ülkesinin Hajduk Split takımında görev yapıyor.

Takımını Avrupa Ligi'ne taşımak için çaba gösteren Tudor'un rakiplerinden biri de Dinamo Zagreb. Salgın öncesi Dİnamo Zagreb'in teknik direktörlüğünü yapan Nenad Bjelica'nın şu sıralarda Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak geleceği dedikodular arasında. Bjelica da sarı-lacivertli ekiple görüştüğünü doğrulamıştı.

Hırvatistan basınından Index.hr'ye konuşan Tudor, Bjelica üzerine de bir soruya cevap verdi; 

Haberin devamı aşağıda

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    "Neno harika biridir. Sınırın gerisinde bile asla uyumaz!"

     

     

    Kapat