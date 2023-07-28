Portekizli süperstarın futbol tutkusunun dışında Arabistan'a neden gittiği konuşmaları artık daha yüksek sesle konuşuluyor.

NE OLDU? Ighalo, geçen sezon Suudi Pro Ligi'nde en çok gol atan oyuncuydu ve lig sonunda Al-Hilal'den ayrılarak serbest oyuncu statüsünde kaldı.

Şimdi Arabistan'a sadece para için gittiğini söylerken Ronaldo ve Benzema'nın da para için Suudi Arabistan'a gittiği konusunda ısrar ediyor.

NE DEDİLER: 34 yaşındaki Ighalo, OmaSportsTV'ye şunları söyledi: "Gençken evet, tutku için oynuyorsun. O zamanlar parayı umursamıyorsun. Ama benim yaşımda, kariyerimin son dönemindeyim. Bir mi, iki yıl mı geçecek, Allah ne zaman dur diyecek bilmiyorum.

"Üç yıldan fazla olmayacağını biliyorum. Hayatım boyunca tutku için oynadım, şimdi para için... Gelip 'tutku için oynuyorum' diyen oyunculardan değilim. Günün sonunda her şey paradır.

"Ronaldo hala tutkuyla mı oynuyor? Ronaldo benim tüm hayatım boyunca kazandığımdan 100 kat daha fazla kazandı ve yine de Suudi Arabistan'a gitti. Bunu tutkusundan mı yaptı? Ronaldo, para için Arabistan'a gitti kardeşim!"

BÜYÜK RESİM: Bu yaz bir grup oyuncu Suudi Arabistan'a transfer oldu ve bunlardan en sonuncusu Jordan Henderson'dı.

Karim Benzema, N'Golo Kante, Ruben Neves ve Roberto Firmino gibi isimler de bu transfer döneminde Arabistan'ın yolunu tuttu.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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SIRADA NE VAR? Suudi Pro Ligi'nin yıldız transferler konusunda çalışmalarına devam edeceği aktarılıyor.