Bremen merkezli Deichstube'nin haberine göre, Bundesliga ekibi ile West Ham United'ın 33 yaşındaki santrforu arasında halihazırda temas bulunuyor. Buna göre iki taraf da yeniden bir iş birliğini hayal edebiliyor. Füllkrug, kulübün altyapısından yetişti ve 2013'e kadar ile 2019'dan 2023'e kadar Werder forması giydi. Bremen'deki ikinci dönemi kariyerinin en iyisiydi; Füllkrug gol kralı oldu ve milli takıma yükseldi.

Ardından 17,25 milyon euro karşılığında Borussia Dortmund'a transfer oldu. Sadece bir sezon sonra 27 milyon euroya West Ham United'a geçti, ancak orada - tekrarlayan sakatlık problemlerinin de etkisiyle - kendisinden beklenenleri hiçbir zaman karşılayamadı. Füllkrug, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak AC Milan forması giydi, ancak 20 maçta sadece bir gol attı. Kalıcı transfer gerçekleşmedi.

Füllkrug'un West Ham ile sözleşmesi 2028'e kadar sürse de, bu transfer döneminde mutlaka gönderilmesi isteniyor. Premier League'den düşen ekipte Füllkrug'a gelecek sezon için bir sırt numarası bile verilmedi.

Niclas Füllkrug'un planlanan Venedik transferi suya düştü

Son olarak Füllkrug'un adı İtalya Serie A ekibi FC Venezia ile anılıyordu. Ancak transfer, West Ham'ın bonservis talepleri nedeniyle gerçekleşmedi. İddiaya göre Hammers, şu anda Füllkrug için yaklaşık beş milyon euro talep ediyor. Bu rakam Werder için de karşılanabilir değil, ancak transfer döneminin sonuna kadar düşebilir.

Werder, iki yeni transfer Cedric Itten (29) ve Kenny Quetant'ın (20) yanı sıra Salim Musah (20) ve satılması gündemde olan Dawid Kownacki (29) ile birlikte halihazırda dört santrfora sahip olsa da, hücum hattına yeni takviyeler yapılması planlanıyor. SC Freiburg'dan çok yönlü kullanılabilen Eren Dinkci'nin (24) bir yıllık kiralık transferi, gelen bilgilere göre sonuçlanmak üzere. Ardından Füllkrug da gelebilir.

Eski kulübünde, yeni milli takım teknik direktörü Jürgen Klopp yönetimindeki Alman Milli Takımı'na dönüş için kendisini yeniden önerebilir. Füllkrug'un bugüne kadarki son maçı Haziran 2025'teki Uluslar Ligi Dörtlü Finali'ne dayanıyor.