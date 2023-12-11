İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in teknik direktör olacağı iddia edildi.

Futbol dünyasının gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından biri olan Zlatan Ibrahimovic'le ilgili ortaya yeni bir iddia atıldı.

En son İtalya Serie A devi AC Milan'da forma giydikten sonra 2023 yazında futbola vedan eden İsveçli yıldız, henüz yeni bir hamle yapmamıştı.

İddialar neler?

La Reppublica'nın haberine göre efsanevi eski futbolcu, teknik direktör olmaya hazırlanıyor. Zlatan Ibrahimovic'in, eski kulübün AC Milan'da hocalık deneyimine başlayacağı iddia edildi.

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AC Milan, Stefano Pioli'yi gönderiyor mu?

Haberin detayında, İtalya Serie A'da lider Inter'in dokuz puan geride kalan AC Milan'da teknik direktör Stefano Pioli ile yolların ayrılacağı aktarıldı.

Pioli'nin yenine Zlatan Ibrahimovic'in teknik direktörlük koltuğuna oturacağı gelen bilgiler arasında.