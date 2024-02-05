Adı daha önce Real Madrid ile de anılan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi için ortaya yeni bir iddia atıldı.

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, bir yandan da kadrosundaki yıldızlar için büyük ilgi görüyor.

Sacha Boey'yi rekor transfer ücreti ile (30 milyon euro) Bayern Münih'e satan sarı-kırmızılılar, şimdi de Mauro Icardi gündemi ile meşgul.

Aslan'ın geçen sezonki şampiyonluğunda büyük bir pay sahibi olan yıldız futbolcuya yurt dışından teklif olduğu bildirildi.

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İddialar neler?

İtalya'da yayın yapan Novella 2000 dergisinin direktörü Roberto Alessi, Arjantinli golcünün eski takımı olan Inter'e dönebileceğini söyledi.

Alessi, Icardi ile alakalı şunları söyledi:

"Size küçük bir sır vereyim. Mauro Icardi'nin Inter'e dönebileceğini söylüyorlar ve umarım öyle olur.

Bunun doğru olduğundan emin değilim fakat evleri Milano'da."

Mauro Icardi'nin 2023-24 sezonu performansı

Arjantinli santrfor bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 31 maça çıktı.

Mauro Icardi, söz konusu 31 karşılaşmada 8 gol atıp 7 asist yaptı.