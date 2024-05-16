İsmi Beşiktaş ile de anılan Şenol Güneş ile ilgili çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı.

Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor ve A Millî Takım'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş, bir süredir boşta.

En son Beşiktaş ile çalışan ve 2023 yılında siyah-beyazlı kulüpten ayrılan tecrübeli teknik direktör ile ilgili spekülasyonlar yapılmaya devam ediliyor.

Güney Kore'ye geri dönüyor

Son çıkan haberler ise Şenol Güneş'in, Güney Kore'ye geri döneceğine yönelik.

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Güney Kore basınında yer alan haberde Güneş'in, Güney Kore Millî Takımı'nın başına geçeceği aktarıldı.

Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi:

"Eski Beşiktaş JK antrenörü Şenol Güneş (71, Türkiye) Kore milli futbol takımının baş antrenörü olmaya yaklaşıyor.

"Güneş, Güney Kore'nin baş antrenörlüğünü üstlenmeye kararlı, bu nedenle görüşmeler mümkün olan en kısa sürede sonuçlanabilir."

FC Seoul'ü çalıştırmıştı

Şenol Güneş, Güney Kore'ye yabancı bir teknik direktör değil. Zira tecrübeli teknik adam, kariyerinde daha önce Güney Kore kulübü olan FC Seoul'ü çalıştırdı.

Şenol Güneş, Güney Kore ekibini 2007-2009 yılları arasında yönetmişti.