Galatasaray 2021'de Rennes'ten 3.65 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı 23 yaşındaki Fransız sağ bek Sacha Boey'i geçtiğimiz ara transferde 30+5 milyon Euro bonservis karşılığında Bayern Münih'e satmıştı.
Bayern Münih'e transferinin hemen ardından sakatlık yaşayan genç futbolcunun dönüş tarihi henüz bilinmiyor. Alman devinde henüz kalitesini gösterme fırsatı bulamayan Boey için flaş bir iddia ortaya atıldı.
İddialar neler?
Bayern sezon sonunda yolları ayıracak Sabah'ın İtalyan basınından derlediği habere göre; Bayern Münih, 2 maçta 109 dakika forma giyebilen 23 yaşındaki futbolcuyu sezon sonunda elinden çıkaracak.
Milan, Sacha Boey'i kiralamak istiyor Haberin detayında, Serie A'nın köklü kulüplerinden Milan'ın Sacha Boey ile ilgilendiği ve sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan Fransız futbolcuyu transfer etmek için çalışmalara başladığı kaydedildi.
İtalyan ekibinin Fransız futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği de vurgulandı.