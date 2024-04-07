Real Madrid'in, Arda Güler'den sonra bir Türk yıldızı daha transfer etmek istediği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Real Madrid, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Arda Güler'i transfer etmiş ve 19 yaşındaki yıldız, kulübün ilk Türk futbolcusu olarak tarihe geçmişti.

2023'te yaşadığı sakatlıklardan dolayı forma şansı bulamayan Arda Güler, Real Madrid ile ilk maçına 2024'te çıktı.

Ancak yıldızlarla dolu kadroda forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler'in bu yaz kiralık olarak gönderilebileceği gündemde.

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Öte yandan Sabah gazetesinin haberine göre Real Madrid, bir Türk futbolcuyu daha yakın markaja aldı.

İddialar neler?

İddialara göre, Trabzonspor'un sezon başında Altınordu'dan 700 bin Euro'ya aldığı 18 yaşındaki file bekçisi Onuralp Çevikkan, henüz A takımda forma şansı bulamasa da Real Madrid'in dikkatini çekmeyi başardı.

Genç kaleci için kulübe ilgi kağıdı gönderen İspanyol devi, oyuncunun U18 Milli Takımı ve Trabzonspor'un U19 takımında oynadığı maçları takibe aldı.

Scoutların izlediği Onuralp'in özellikle Ay-Yıldızlı forma altında İspanya'ya karşı oynadığı ve 1-1 biten karşılaşmada yaptığı kurtarışlarla beğeni topladığı öğrenildi.

Türkiye'den son olarak Arda Güler'i kadrosuna katan Real Madrid'in, başarılı kaleci için sezon sonunda hamle yapıp yapmayacağı henüz netlik kazanmadı.