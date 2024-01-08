Liverpool'un eski yıldızının, kariyerine Trendyol Süper Lig'de devam edeceği bildiriliyor.

2023'ün yaz aylarında İngiltere Premier Lig devi Liverpool'dan ayrılan ve Suudi Pro Lig kulübü Al-Ettifaq'a transfer olan Jordan Henderson, yeni bir maceraya atılmak istiyor.

İngiliz orta sahanın Suudi Arabistan'da mutsuz olduğu ve Orta Doğu'dan ayrılmak istediği iddia ediliyor.

Detaylar neler?

Gazeteci Ronald Morgan'a göre Suudi Arabistan'da mutsuz olan Jordan Henderson, Türkiye'den birçok kulüple görüşmelerde bulunuyor. İngiliz orta sahanın Trendyol Süper Lig'e gelebileceği bildiriliyor.

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Jürgen Klopp'tan Henderson yorumu

Liverpool'un eski yıldızının, Jürgen Klopp'un ekibine geri döneceği de spekülasyonlar arasında.

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, geçtiğimiz günlerde gazetecilerin Henderson'ın Liverpool'a geri dönmek istediğini söylemesi üzerine, "Hendo bir basın toplantısı düzenleyerek bunu söyledi mi? Hayır. Bu yüzden ortada bir şey yok. Aslında onunla konuştuk ama konuştuklarımız, transfer ile alakalı değildi" yorumunu yaptı.