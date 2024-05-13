İddialara göre Jose Mourinho, Fenerbahçe ile anlaştığı takdirde dünyaca ünlü golcüyü de Kadıköy'e getirecek.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk umudunu neredeyse tamamen kaybeden Fenerbahçe'de gözler, önümüzdeki sezonun yapılanmasında.

Sarı-lacivertli kulüpte Başkan Ali Koç, önce aday olmayacağını açıklamıştı. Ancak daha sonra kararını değiştiren Koç, adaylığını duyurdu.

Ali Koç ne demişti?

Fenerbahçe Başkanı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

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"Camia olarak, tüm bu saldırılara 3 Temmuz 2011’de ve 4 Nisan 2015’te olduğu gibi duruş koymaya ve mücadele etmeye devam etmekteyiz.

"Kulübümüzün aydınlık yarınlara kavuşması için başlattığımız mücadelenin kararlılıkla devam etmesi gerekmektedir. Bundan sonraki adımlarda da, Türk futbolunun içinde bulunduğu bataklık ve organize kötülükler karşısında camia olarak topyekun mücadele etmemiz gerekmektedir.

"Bu doğrultuda, kesin tarihi önümüzdeki hafta kulübümüz tarafından açıklanacak olan Genel Kurulumuzda aday olma kararı aldığımı kamuoyunun bilgisine sunarım."

Ali Koç, Mourinho ile görüşecek

Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önümüzdeki günlerde Jose Mourinho ile masaya oturabilir.

Öte yandan sarı-lacivertli kulüp, golcü arayışı çerçevesinde Romelu Lukaku'ya da gözünü dikmiş durumda.

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye 'evet' demesi halinde Lukaku'nun da Kadıköy'e gelme ihtimalinin yüksek olduğu gelen bilgiler arasında.

Portekizli teknik adamın, Belçikalı golcüyü ikna etmesine kesin gözüyle bakılıyor.