Fenerbahçe'de bu sezon sergilediği performansla adeta parmak ısırtan İrfan Can Kahveci ile ilgili yeni gelişmeler var.

Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, bu sezon gösterdiği performansla göz dolduruyor.

İsmail Kartal'ın vazgeçemediği oyuncularından biri olan Kahveci, gol yollarındaki etkinliğiyle kariyer sezonu geçiriyor.

Sergilediği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine takan tecrübeli oyuncu için İspanya'dan bomba gibi bir iddia ortaya atıldı.

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Sevilla sürprizi

Skorer'in Katalan medyasından Elnacional'i kaynak göstererek derlediği habere göre Sevilla, İrfan Can'ın peşinde. İspanyol kulübü, Avrupa müsabakalarından elendi ve ligde on üçüncü sırada yer alıyor.

Gelecek sene bu durumu tersini çevirmek için İrfan Can Kahveci'ye sözleşme imzalatarak masaya bir darbe vurmak istiyor.

Daha önce de istemişler

İspanya'daki söz konusu haberde şu ifadeler kullanıldı: "Türk oyuncu 2021'de zaten Sevilla'nın yörüngesindeydi. Bazıları için pek bilinmeyen bir isim olsa da Kahveci, birkaç sezon önce devre arasında Sevilla'ya transfer olmanın eşiğindeydi. 2021 yılında Sevilla spor yönetimi oyuncuyla görüşmeye geldi ama sonunda dönemin Başakşehirli orta saha oyuncusu, transferine 11 milyon ödeyen Fenerbahçe'ye gitti."