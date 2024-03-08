Galatasaray'ın, Suudi Pro Lig'de Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı olan Anderson Talisca'yı renklerine bağlayacağı iddia edildi.

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında evinde Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Ara transfer döneminde kadrosuna önemli yıldızları katan sarı-kırmızılı takımda önümüzdeki sezonun planlaması için de mesai harcanıyor.

Galatasaray ile ilgili son olarak ortaya çarpıcı bir iddia atıldı. Aslan'ın, Beşiktaş'ın eski yıldızını kadrosuna katmak istediği bildirildi.

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Galatasaray'dan Anderson Talisca hamlesi

Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray, Suudi Pro Lig kulübü Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca'yı bu yaz kadrosuna katmak istiyor.

Al Nassr'da yaşanacak köklü kadro değişimin ardından Brezilyalı futbolcunun da kariyerine Avrupa'da devam edeceği iddia edildi.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan yıldız futbolcunun Al Nassr ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Talisca ile ilgili süreci, Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur'un yöneteceği gelen bilgiler arasında.