Fenerbahçe'nin bir süredir temas halinde olduğu Çağlar Söyüncü transferinde sürpriz bir gelişme yaşandığı iddia edildi.

Ocak ayında kış transfer döneminde sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor... Trendyol Süper Lig kulüpleri, kadrolarını revize etmek için tüm girişimlerini sürdürüyor.

Uzun süredir Fenerbahçe ile temas halinde olan Çağlar Söyüncü konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Tecrübeli futbolcunun, Beşiktaş'a yeşil ışık yaktığı iddia edildi.

İddialar neler?

Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe'nin müjdeli haber beklediği Çağlar Söyüncü transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

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Beşiktaş’ın devreye girip, Atletico Madrid’in Fenerbahçe’den istediği şartlara 'Evet' dediği öne sürüldü. Çağlar’ın da siyah-beyazlı kulübe yeşil ışık yaktığı belirtildi.

Fenerbahçe çok uğraştı

Fenerbahçe, yıldız savunmacının sezon sonuna kadar kiralanması konusunda büyük mesafe kat etmişti.

Sarı-lacivertliler, Çağlar Söyüncü’nün kendilerini tercih etmesi sayesinde Milan, Porto, Monaco, Fulham ve West Ham gibi takımları saf dışı bırakmıştı.

A Millî Takım stoperinin nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.