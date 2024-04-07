Beşiktaş taraftarları, Portekizli teknik direktör Fernando Santos'un oyununa ikna olmadı. Yönetim, sezon sonunda tecrübeli hoca ile yolları ayıracak.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalan Beşiktaş, kaotik bir sezon geçiriyor.

Birçok futbolcunun zaman zaman tribünler tarafından protesto edildiği camiada Fernando Santos'un performansı da tatmin etmedi.

Kara Kartal, Trendyol Süper Lig'de son dört maçından da galibiyet çıkaramayınca oklar Fernando Santos'a çevrildi.

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İddialar neler?

Fanatik gazetesinin haberine göre Beşiktaş, Portekizli teknik direktör ile Trendyol Süper Lig bittikten sonra haziran ayında yollarını ayıracak.

Kara Kartal’da Fernando Santos’un yerine getirilecek isim konusunda iki aday öne çıkıyor.

Bunlardan ilki, son olarak Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg’u çalıştıran Hırvat teknik adam Niko Kovac.

Listedeki ikinci isim ise Bundesliga devi Borussia Dortmund’un başında olan ve sezon sonu Alman ekibinden ayrılması beklenen Edin Terzic.

Beşiktaş’ta Slaven Bilic döneminde yardımcı antrenörlük yapan Alman teknik adam, daha önce birçok kez Siyah-Beyazlılar’la anılmıştı.