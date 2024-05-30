Galatasaray, kış transfer döneminde rekor bonservis ücretiyle Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey'yi geri döndürüyor.

Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, önümüzdeki sezonda da iddialı kadro kurmak için çalışmalarını hızlandırmış durumda.

Camiadan güven oyu alarak yeniden seçilen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Teknik Dirketör Okan Buruk'un eline yine güçlü bir kadro vermenin peşinde.

Bu bağlamda sarı-kırmızılı kulüp, ilk önemli adımı atmış gibi görünüyor.

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Sacha Boey geri dönüyor

Türk futbol tarihinde bir rekora imza atarak 30 milyon euro karşılığında Bayern Münih'in yolunu tutan Fransız futbolcu Sacha Boey, yeni takımında kendisini gösteremedi.

2028 yılına kadar Bayern Münih'le sözleşmesi bulunan Boey hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Fanatik'in haberine göre Boey, Trendyol Süper Lig'e geri dönüyor.

Bayern Münih ve Galatasaray'ın Boey'nin kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giymesi için için anlaştığı ve transferin kısa süre içinde açıklanacağı bildirildi.