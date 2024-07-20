Galatasaray ve A Milli Takım'ın yıldız golcüsü Barış Alper Yılmaz ile ilgili ortaya çarpıcı bir iddia atıldı.

Galatasaray'da birçok mevkide gösterdiği başarılı sezonun ardından Avrupa devlerinin radarına giren Barış Alper Yılmaz, EURO 2024'te de değerine değer kattı.

Transfermarkt verilerine göre Barış Alper Yılmaz, EURO 2024 sonrası değerini 3 milyon Euro artırarak 20 milyon Euro'luk piyasa değerine ulaştı.

Arsenal ve Tottenham'dan sonra Liverpool

Arsenal ve Tottenham ile adı anılan Barış Alper Yılmaz için bir başka Premier Lig devinin daha devreye girdiği iddia edildi.

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İtalyan gazeteci Nico Schira, Barış Alper Yılmaz ile Liverpool'un ilgilendiğini öne sürdü.

Barış Alper Yılmaz geçen sezon Galatasaray formasıyla 55 maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 12 asistlik performans gösterdi.

Londra'ya gitti

Adı Liverpool ile anılan Barış Alper Yılmaz'ın, İngiltere'ye gitmesi ise bu transfer iddialarını kuvvetlendirdi.

Avrupa basınından HITC'in haberine göre Londra'da bulunan Barış Alper Yılmaz, burada Liverpool haricinde kulüplerle de görüşecek.