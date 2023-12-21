Yasal olarak önünde engel kalmayan Avrupa Süper Ligi'nde Türk takımı olacak mı? İşte detaylar...

Avrupa Adalet Divanı'nın Avrupa Süper Ligi ile ilgili aldığı karar, perşembe sabahı adeta futbol dünyasını karıştırdı.

UEFA, FIFA ve futbol taraftarlarının çoğunluğu, Avrupa Süper Ligi projesini 'futbolun ölümü' olarak nitelendiriyor ve uygulamaya geçmesini istemiyor. Ancak gelen son karar, bu projenin önündeki önemli bir engelin aşılmasını sağladı.

Avrupa Süper Ligi oynanacak mı?

Avrupa Adalet Divanı, UEFA ve FIFA'nın 2021'de Avrupa Süper Ligi'nin oluşumunu engelleyerek rekabet yasalarına aykırı hareket edip etmediğine ilişkin kararını açıkladı.

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Kurum, futbol müsabakalarını düzenleme yetkisinin UEFA ya da FIFA'nın tekelinde olmadığına karar verdi.

Böylelikle Avrupa Süper Ligi'nin yasal olarak kurulmasının önünde bir engel kalmadı. Öte yandan Divan, UEFA ve FIFA'nın gücünü kötüye kullandığına hükmetti.

Avrupa Süper Ligi'nde Türk kulübü yer alacak mı?

Avrupa Adalet Divanı'nın bu kararının ardından gözler bir yandan da Trendyol Süper Lig'e çevrildi.

Süper Lig'den kulüplerin yeni projeye katılıp katılmayacağı sorgulanırken, İspanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Mundo Deportivo, Avrupa Süper Ligi için en az bir Türk futbol kulübünün davet alacağını bildirdi.

Süper Lig kulüplerinin Avrupa Süper Lig projesiyle ilgili tavırlarının ne olacağı merakla bekleniyor.