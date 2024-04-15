Mallorca maçında süre alamayan Arda Güler'in, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'ye kızıp gemileri yaktığı iddia edildi.

La Liga'nın 30. haftasında oynanan Mallorca - Real Madrid maçında, kadrodaki rotasyona rağmen süre alamayan Arda Güler, gemileri yaktı.

Yıldız futbolcunun, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin bu tutumundan çok sıkıldığı ve takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

Detaylar neler?

Fanatik'in İspanyol ve Fransız basınından derlediği haberde şu ifadelere yer verildi:

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"Real Madrid için işler iyi gidiyor. Ancak bir vaka var ki hâlâ konuşulmaya devam ediyor. Bu Mbappe ya da Carlos Vinicius değil, Arda Güler.

"Gerçekten de Mallorca karşısında birçok taraftar onu oynarken görmeyi bekliyordu. Ancak Ancelotti'nin Joselu, Brahim Diaz ve Lucas Vazquez gibi oyunculara ilk 11'de yer verdiği maçta tek bir dakika bile oynamadı. Türk oyuncu, maç boyunca yedek kulübesinde kaldı.

"Sadece 33 dakika oynadı"

"Durum endişe verici görünmeye başladı. Osasuna karşısında sadece 5 dakika oynadığı 16 Mart'taki son maçından bu yana bir ay geçti. Toplamda, bu sezon La Liga'da 5 maça yayılmış şekilde sadece 35 dakika oynadı.

Gelişmek için daha fazla maç süresine ihtiyacı olan bir oyuncu için yetersiz bir rakam. Oyuncu bıkmış durumda ve şimdiden bavulunu toplamak istiyor. 19 yaşındaki oyuncu daha düzenli oynamak istiyor. Arda, Madrid yönetiminden bu yaz kendisini serbest bırakmasını istedi."