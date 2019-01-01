Süper Lig

İddaa, Süper Lig'deki şampiyonluk oranlarını açıkladı

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İddaa, Süper Lig'de ilk iki hafta maçlarının tamamlamasının ardından sezonun şampiyonluk oranlarını açıkladı.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 2. haftası geride kalırken İddaa, şampiyonluk oranlarını belirledi.

Yapılan açıklamanın ardından son şampiyon Galatasaray 2.55 oranla şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterildi.

İşte Süper Lig Cemil Usta sezonu şampiyonluk oranları...

Editörün Seçtikleri

Galatasaray: 2.55

Fenerbahçe: 2.75

Beşiktaş: 3.80

Trabzonspor: 15.00

Başakşehir: 40.00

Konyaspor: 100.00

Yeni Malatyaspor: 100.00

Sivasspor: 150.00

Alanyaspor: 200.00

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Rizespor: 200.00

 

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