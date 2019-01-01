İddaa, Süper Lig'deki şampiyonluk oranlarını açıkladı

İddaa, Süper Lig'de ilk iki hafta maçlarının tamamlamasının ardından sezonun şampiyonluk oranlarını açıkladı.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 2. haftası geride kalırken İddaa, şampiyonluk oranlarını belirledi.

Yapılan açıklamanın ardından son şampiyon 2.55 oranla şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterildi.

İşte Süper Lig Cemil Usta sezonu şampiyonluk oranları...

Galatasaray: 2.55

: 2.75

Beşiktaş: 3.80

: 15.00

: 40.00

: 100.00

: 100.00

: 150.00

: 200.00

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Rizespor: 200.00