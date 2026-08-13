6 Arap futbol federasyonu, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'ya desteklerini yeniledi. Bu adım, geniş çaplı itirazlara yol açan ve İsviçreli başkanın yönetim tarzına dönük eleştirileri ile görevden ayrılma çağrılarını 3 kıtaya taşıyan özel bir yatırım projesinin ardından, dünya futbol kurumu içindeki tırmanan bir kriz ortamında geldi.

Katar, Fas, Mısır, Lübnan, Sudan ve Moritanya federasyonlarının başkanları bugün perşembe günü, önümüzdeki mart ayında yapılması planlanan FIFA başkanlık seçimlerine hazırlanan Infantino'ya tam desteklerini açıkladı; liderliğine ve futbolu dünya çapında geliştirme konusundaki kararlılığına duydukları güveni vurguladılar.

Infantino'ya destek için ortak Arap bildirisi

Altı federasyonun başkanları, "Reuters" ajansının yayımladığı ortak bir bildiride, Arap futbolunun halkları birbirine yakınlaştırmada ve bölgedeki federasyonlar arasındaki iş birliğini güçlendirmede önemli bir rol oynadığını belirterek, "Infantino'ya tam desteklerini, liderliğine ve futbolu dünya genelinde geliştirme konusundaki sürekli kararlılığına duydukları güveni yenilediklerini" vurguladı.

Altı imzacıdan 4'ünün aynı zamanda FIFA Konseyi üyeliğini de üstlenmesi bu adıma ek bir önem kazandırıyor; bu isimler Hamad bin Halife Al Sani, Hani Ebu Rida, Fevzi Lekcaa ve Ahmed Yahya.

Federasyon başkanları şunları ekledi: "Infantino'nun futbolu dünya çapında geliştirmek, tüm bölgelerin önündeki fırsatları genişletmek ve oyunun halkları ve toplumları bir araya getirmedeki rolünü güçlendirmek için sürdürdüğü çabaları büyük takdirle karşılıyoruz."

Ayrıca, dünya futbolu için "daha güçlü ve daha müreffeh" bir gelecek inşa etmek amacıyla FIFA Başkanı'yla iş birliğini sürdürmeyi, fırsatları genişletmeyi ve Arap futbolunun uluslararası sahnedeki katkısını güçlendirmeyi arzuladıklarını vurguladılar.

4,2 milyar dolarlık proje krizi alevlendirdi

Bu destek, Infantino'nun başkanlık döneminin en büyük krizlerinden biriyle karşı karşıya kaldığı bir dönemde geldi. Bazı FIFA turnuvalarının ticari haklarını yeniden yapılandırmayı amaçlayan bir yatırım projesine, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Asya Futbol Konfederasyonu ve CONCACAF'tan açık itirazlar yükselmişti.

Infantino, Dünya Kupası'na ait ticari hakların ayrılmasını ve yaklaşık 4,2 milyar dolar sağlayacak bir adımla özel sektör yatırımcılarına yüzde 20'lik bir payın satılmasını önermiş, ancak geniş çaplı bir eleştiri dalgasının ardından projeden geri adım atmıştı.

Bazı Asya federasyonları, proje açıklandığında hayal kırıklıklarını dile getirmiş, tutumları bu noktada UEFA'nın girişimin sunuluş biçimine yönelik itirazlarına yakın görünmüştü.

Yeni Arap desteği, ulusal federasyonların tutumlarının kıtasal konfederasyonların tutumlarıyla mutlaka örtüşmeyebileceğini teyit ediyor; zira her ulusal federasyon seçimlerde tek bir oya sahip.

Infantino, yalnızca tek bir rakiple karşılaşması halinde basit çoğunluğu sağlamak için 106 oya ihtiyaç duyacak. 3 veya daha fazla aday bulunması durumunda ise kazancı garantilemek için ilk turda üçte iki çoğunluğu, yani 141 oyu elde etmesi gerekecek.