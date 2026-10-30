Fransız "France Football" dergisi, bu Cuma akşamı, geçtiğimiz Pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'da Bayern Münih yıldızı Harry Kane'in kazandığı Ballon d'Or yarışının ayrıntılarını açıkladı.

Barcelona'nın İspanyol yıldızı Lamine Yamal, 2026 Ballon d'Or yarışında 13 ülkenin gazetecilerinin oylamasında birinci sırayı elde etti.

Yamal'a birinci sırada oyunu veren ülkeler arasında Cezayir, Tunus ve Ürdün olmak üzere 3 Arap ülkesi yer aldı.

Listenin tamamında Arnavutluk, Cezayir, Burkina Faso, Yeşil Burun Adaları, Honduras, Ürdün, Kuzey Makedonya, Meksika, Galler, Portekiz, İsviçre, Tunus ve Türkiye yer aldı.

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İngiliz forvet Harry Kane, nihai oylama sonuçlarına göre 1055 puan toplayarak, 1027 puanla ikinci sırada yer alan Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin yalnızca 28 puan önünde yarışın zirvesine oturdu.

Barcelona'nın İspanyol yıldızı Lamine Yamal, 881 puanla üçüncü sırada gelirken, onu 726 puanla vatandaşı Rodri ve 612 puanla Inter Miami'nin kaptanı Arjantinli Lionel Messi takip etti.

Paris Saint-Germain'in Gürcü yıldızı Khvicha Kvaratskhelia, 541 puanla altıncı sırada yer aldı. Onu 418 puanla takım arkadaşı Fransız Ousmane Dembele, ardından 378 puanla Manchester City'nin Norveçli forveti Erling Haaland izledi.

Bayern Münih oyuncusu Fransız Michael Olise, 296 puanla dokuzuncu sırada gelirken, Paris Saint-Germain oyuncusu İspanyol Fabian Ruiz 201 puanla onuncu oldu.

Kane, kulüp ve milli takımla birlikte 73 gol attığı olağanüstü bir sezonun ardından sıralamanın zirvesine otururken, Mbappe Real Madrid ile parladı ve Yamal dünya futbolunun en dikkat çeken yetenekleri arasındaki yerini pekiştirmeye devam etti.

Kvaratskhelia, Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasında önemli bir rol oynarken, Haaland Manchester City ile parlaklığını sürdürdü ve Olise Bayern Münih ile göz dolduran bir sezon geçirdi.

Ballon d'Or oylamasına, her biri en iyi 10 oyuncuyu seçen 100 uzman gazeteci katılıyor. Sisteme göre birinci sıraya 15 puan, ardından 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 ve bir puan veriliyor.