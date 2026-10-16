Barcelona'nın eski başkanı Joan Gaspart, Arjantinli yıldız Lionel Messi hakkındaki tartışma yaratan açıklamalarıyla birkaç gün önce gazetelerin manşetlerine taşındı.

Gaspart, Katalan devinin başkanlığını 2000 ile 2003 yılları arasında üstlenmiş ve taraftar öfkesinin baskısı altında zorunlu bir istifayla, hüzünlü ve dramatik bir senaryoyla görevinden ayrılmıştı.

Gaspart, günler önce Messi hakkında sert bir tonla, "Kendini ne sanıyor? Dikkatli olması gerekir, çünkü Barcelona kurumu ondan daha büyüktür" demiş ve bu sözlerle Messi'nin Barcelona şehrinde olası bir şekilde onurlandırılmasına atıfta bulunmuştu.

Aradan birkaç gün geçtikten sonra Gaspart, bu açıklamalarını netleştirmek ve tutumunu ortaya koymak için bizzat konuştu. İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre, "Solo para Culés" (Sadece Barcelona taraftarları için) programına katılan Gaspart şöyle dedi: "Bir konuda çocuklarıma sitem ettiğimde, kendi görüşümde haklı da olsam haksız da olsam, bunun onların yararına olduğuna inandığım sürece onlardan hiç özür dilemedim."

Eski başkan şöyle devam etti: "Kalbimden geçeni söyledim. Messi'yi benim kadar sevebilirsiniz, ama benden daha fazla sevemezsiniz. İtiraf ediyorum, açıklamalarımı sonradan okuduğumda bu konuyu o şekilde ifade etmemem gerektiğini fark ettim; o zihniyetle düşünüyor olsam da, kullandığım ifadeler yerinde değildi."

Gaspart, oyuncuyla olan ilişkisinin gücüne işaret ederek bu fikri vurgulamayı sürdürdü: "Onu çok seviyorum, ama ilişkimiz baba ile oğul ilişkisine benziyor. Baba oğlunu azarlar ve ona, 'Bu konuda doğru davranmadın' der. O mesaj aracılığıyla, ona büyük bir sevgi beslediğim için tepkimde biraz ileri gittim."

Gaspart, her türlü yanlış anlaşılmayı gidermeye çalışarak sözlerini şöyle tamamladı: "Bazı şeyleri biraz karıştırdım. Barcelona'nın yalnızca Messi'nin değil, herkesin üzerinde olması mantıklıdır. Bir karışıklık oldu ve belki açıklamalarım kulübün mevcut başkanını destekleme girişimi olarak yorumlandı, ama bu kesinlikle doğru değil."