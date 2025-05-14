Icardi'nin yeni sevgilisi China'nın Türkiye şaşkınlığı! Gözlerine inanamadı...

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin yeni kız arkadaşı China Suarez, Türkiye'deki durumla alakalı şaşkınlığını gizleyemedi.

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez suskunluğunu bozdu. Mauro Icardi'nin Türkiye'ye dönecek olmasının ardından aralarında mesafe sorununun ortaya çıkacağının hatırlatılan China Suarez, "Bakacağız, bilmiyorum" dedi.

Mauro Icardi'nin sahalara geri dönmeyi çok istediğini belirten China Suarez, "Onu çok tutkulu buluyorum" şeklinde konuştu.

'Türkiye'de durum çılgınca!'

Icardi ile birlikte daha önce Türkiye'ye geldiği süreci anlatan China Suarez, "Türkiye'de durum çılgınca! Icardi, bana anlatmıştı ama orada yaşamak, insanların ona olan ilgisi ve sevgisi, her şeye özen göstermelerini görmek çok farklı" ifadelerini kullandı.

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Türkiye'de kendisine gösterilen ilgiye vurguda bulunan China Suarez, "Tabii ki Icardi'nin kız arkadaşı olduğum için beni çok iyi karşıladılar ama onu sabırsızlıkla bekliyorlar. Umarım en kısa sürede oynamaya başlar" dedi.