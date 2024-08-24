Icardi kartları iptal ettirdi, Wanda Nara masrafları Maxi Lopez'e ödetti

Wanda Nara'nın avukatı, Mauro Icardi'yi "ekonomik şiddetle" suçlarken Wanda okul masraflarını Maxi Lopez'e ödetti.

Icardi ile Wanda Nara ayrıldı

Galatasaraylı golcü kredi kartlarını iptal ettirdi

Wanda Nara çareyi Maxi Lopez'de buldu

NE OLDU? Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile bir ayrı bir barışık olduğu Wanda Nara geçtiğimiz aylarda yine ayrıldığını duyurmuştu. Ardından Mauro Icardi, Wanda Nara'nın tüm kredi kartlarını kapattırmıştı. Wanda Nara'nın avukatı Ana Rosenfeld katıldığı bir canlı ayında Mauro Icardi'nin müvekkiline ekonomik olarak baskıda bulunduğunu belirtmişti.

Wanda Nara'nın daha sonra eski eşi Maxi Lopez'in yanına gitmesi ise "misilleme" olarak yorumlanmıştı. Arjantin basınına göre bu buluşmanın ardında yatan gerçekler ise farklı.

BÜYÜK RESİM: Arjantin basınına göre, Wanda Nara ve Maxi Lopez çocukların okul masrafı için bir araya geldi. Kredi kartları bloke olan Wanda hem Maxi Lopez'e teşekkür etti hem de paylaşımlarıyla Icardi'ye bir mesaj gönderdi.

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Söylenenlere göre, Maxi Lopez eski eşi Wanda Nara'dan maddi desteğini hiç esirgemiyor. Wanda Nara, Icardi'den dünyaya gelen kızlarını Arjantin'deki en pahalı okula yazdırma kararı aldı ve koleje aylık ortalama 73 bin lira ödeme yapacak. Bu masrafları Maxi Lopez'in ödeyeceği söyleniyor.

Wanda Nara hayatına Mauro Icardi'nin girmesinin ardından Maxi Lopez'den boşanmıştı.