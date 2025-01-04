Icardi'den Dursun Özbek'i sinirlendiren karar

Çarpaz bağları kopan Mauro Icardi'nin kararı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i sinirlendirdi.

Icardi'nin sezon sonuna kadar sahalara dönmesi beklenmiyor

Tottenham maçında çapraz bağları kopmuştu

Arjantinlinin kararı Dursun Özbek'i sinirlendirdi

NE OLDU? Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin ameliyatı Arjantin'de gerçekleştirilmişti. Mauro Icardi'nin aldığı bir kararın Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i sinirlendirdiği iddia ediliyor.

BÜYÜK RESİM: Mauro Icardi'nin ameliyatını Arjantin'de olması yönünde aldığı karara Dursun Özbek'in tepki gösterdiği iddia edildi. FutbolArena YouTube kanalında konuyla ilgili konuşan Ali Naci Küçük, "Operasyonunu Arjantin'de geçirmiş olması Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i sinirlendirmiş." dedi.

Dursun Özbek'in Icardi'nin bu kararını özel hayatı, eşiyle yaşadığı problemler nedeniyle profesyonelce bulmadığı için Arjantinli yıldıza sinirlendiği belirtildi.

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SIRADA NE VAR? 2024 yılını en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 8 puan önünde lider tamamlayan Galatasaray, 2025’in ilk maçında Göztepe’yi konuk edecek. İki ekip, 4 Ocak'ta karşı karşıya gelecek.