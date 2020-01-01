Ibrahimovic'ten The Last Dance yorumu

Zlatan Ibrahimovic, basketbol efsanesi Michael Jordan'ın The Last Dance adlı belgeseli hakkında yorumda bulundu.

ESPN'in Chicago Bulls'un altıncı şampiyonluğuyla biten 1997-98 sezonunu daha önce görülmemiş video görüntüler ve röportajlarla ortaya koyan The Last Dance belgeseli dünyada büyük ilgi gördü.

forması giyen İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic de bu belgeselden etkilenenler arasında...

Resmî Twitter hesabından son bölümün ardından paylaşım yapan Zlatan şu ifadeleri kullandı:

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"The Last Dance'i izlemek çok güzel. Sevseniz de sevmeseniz de bir kazanan ile oynamanın nasıl olduğunu görüyorsunuz. Aksi takdirde bu oyunu oynamayın."