Ibrahimovic'ten The Last Dance yorumu
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ESPN'in Chicago Bulls'un altıncı şampiyonluğuyla biten 1997-98 sezonunu daha önce görülmemiş video görüntüler ve röportajlarla ortaya koyan The Last Dance belgeseli dünyada büyük ilgi gördü.
Milan forması giyen İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic de bu belgeselden etkilenenler arasında...
Resmî Twitter hesabından son bölümün ardından paylaşım yapan Zlatan şu ifadeleri kullandı:
"The Last Dance'i izlemek çok güzel. Sevseniz de sevmeseniz de bir kazanan ile oynamanın nasıl olduğunu görüyorsunuz. Aksi takdirde bu oyunu oynamayın."