Ibrahimovic'in heykeline ırkçı saldırı

​İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in Malmö'ye dikilen heykeli ırkçı saldırıya uğradı.

Expressen gazetesinin haberine göre, İbrahimovic'in, İsveç Birinci Futbol Ligi (Allsvenskan) kulüplerinden Hammarby'nin hisselerinin yarısını satın aldığının duyulmasının ardından Malmö kentindeki heykeline saldırıldı.



Saldırganların, heykelin bulunduğu yere eski Yugoslavya'da kullanılan "Cigani dö" (Çingene'ye ölüm) şeklinde ırkçı slogan yazdığı bildirildi.



Malmö Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Jimmy Modin de heykele boya püskürtüldüğünü ve yakılmaya çalışıldığını belirtti.



Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.