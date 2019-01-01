Ibrahimovic'e bir talip daha! Bu kez Serie C ekibi...

Zlatan Ibrahimovic'in adı birçok takımla anılmaya devam ediyor ancak bu kez sürpriz bir ekip daha bu söylentiler arasına katıldı.

İtalya Serie C ekiplerinden Monza, Zlatan Ibrahimovic'e talip oldu.

İtalya eski başbakanı Silvio Berlusconi'nin sahibi olduğu Monza, Ibrahimovic'e 2.5 yıllık transfer teklifinde bulundu.

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Monza Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Adriano Galliani, İsveçli futbolcuyla görüştüğünü ve 38 yaşındaki oyuncunun transferinde oldukça ciddi olduklarını açıkladı. Galliani, Corriere della Sera'ya yaptığı açıklamada, "Berlusconi'nin onayıyla Ibrahimovic'in menajeri Mino Raiola'ya resmi teklifimizi ilettim. O da direkt olarak zaten her gece konuştuğum Zlatan ile iletişime geçmemi önerdi" ifadelerini kullandı.

Galliani, oyuncuyla yaptığı görüşmede kulübün planlarından bahsettiğini belirterek, "Ona bize gelmesini söyledim. Sadece 6 ay sonra Serie B'ye yükseleceğimizi ve 2 ay sonra 'da yerimizi alacağımızı belirttim" dedi.

Kariyeri boyunca 741 resmi müsabakada forma giyen İsveçli yıldızın ismi Serie A ekipleri ve ile anılıyor.