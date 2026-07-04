Ibrahimović yanıtlıyor... Fas şans eseri mi eleme turuna yükseldi?

İtalyan Milan takımının efsanesi İsveçli Zlatan İbrahimoviç, Fas milli takımının Kanada’ya karşı galibiyetinin nedenini açıkladı ve Afrika şampiyonu takımın ilk yarıda iyi bir performans sergilemediğini belirtti.

Fas milli takımı, Cumartesi akşamı oynanan son 16 turu maçında Kanada'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi garantiledi ve Atlas Kaplanları, bu yılki Dünya Kupası'nda tarihe adını yazmaya devam etti.

"Fox Sports" kanalına konuk olan İbrahimoviç, "Sonunda en güçlü takım kazandı. İlk yarı mükemmel geçmedi, ancak geri dönüp ihtiyaç duydukları üç golü attılar" dedi.

İsveçli yıldız sözlerine şöyle devam etti: “Bunda herhangi bir sır ya da şans yoktu, onlar basitçe en güçlü takımdı ve bu yüzden çeyrek finale yükselmeyi hak ettiler.”

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Ibrahimović, Fas milli takımının maç boyunca güçlü bir karakter sergilediğine dikkat çekti. Takım, ilk yarıda en iyi performansını gösterememesine rağmen etkilenmedi ve zamanla kontrolü ele geçirmeyi başardı; teknik ve fiziksel üstünlüğünü kullanarak maçı 3-0'lık skorla kazandı.

Fas milli takımı, bu turnuvada çeyrek finale yükselen ilk Arap takımı olduktan sonra, 2026 Dünya Kupası’ndaki güçlü performansını sürdürüyor. Maçta bir başka tarihi başarıya da tanık olundu: Ezzedine Ounahi, Dünya Kupası tarihinde Arap takımlarının attığı 100. golü kaydetti; ardından kendisi bu sayıyı 101’e çıkardı ve Sofyan Rahimi de Arap takımlarının 102. golünü attı.