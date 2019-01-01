Ibrahimovic ve Ancelotti, Everton'da buluşuyor

Everton'ın başına geçeceği konuşulan Carlo Ancelotti, iddialara göre ilk olarak Zlatan Ibrahimovic'i getirmeyi planlıyor.

Son olarak ile yaptığı transfer görüşmelerini donduran Zlatan Ibrahimovic'in 'a gideceği iddia edildi.

Skysports, Marco Silva ile yollarını ayıran ve yeni bir teknik direktör arayışında olan Everton'ın Carlo Ancelotti'yi takımın başına geçireceğini gündeme getirmişti. Tuttorspor'a göre ise Ancelotti'nin yapacağı ilk transfer Zlatan Ibrahimovic olacak.

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ekiplerinden LA Galaxy'den ayrıldıktan sonra yeni bir takımla anlaşmayan ve birçok kulüple adı geçen Ibrahimovic'in Everton ile görüşmelere başladığı belirtildi. 38 yaşındaki İsveçli golcü, LA Galaxy'den önce Premier Lig ekiplerinden 'da forma giymişti.

Menajeri Mino Raiola, Moise Kean'in 'tan Everton'a transferinde aracılık yapmıştı ve şimdi Ibrahimovic'in tranferinde de önemli bir rol oynuyor.

Ayrıca Ibrahimovic, Ancelotti ile 2012-13 sezonunda Fransız ekibi 'de birlikte çalışma fırsatı bulmuştu. 'den kovulmadan önce Ancelotti'nin ekim ayında 2-0 kazandıkları Hellas Verona maçının ardından Ibrahimovic ile ilgili şöyle bir açıklaması olmuştu: "Bu gece onu arayacağım ve gelmesini beklediğimizi söyleyeceğim. Ona karşı büyük bir sevgim var. MLS'deki 30 maçında 29 gol attığını gördüm. Onu aradıktan sonra görüşmemizin nasıl geçtiğini size bildireceğim!"