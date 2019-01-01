Ibrahimovic: VAR hakemleri Magic Johnson'la kahve mi içiyordu?

İsveçli golcü, takımının 5-3 mağlup olarak elendiği MLS play-off maçının ardından hakem kararlarını sorguladı

Zlatan Ibrahimovic'in formasını giydiği LA Galaxy, play-off maçında Los Angeles FC karşısında aldığı 5-3'lük mağlubiyetle turnuvanın dışında kaldı.

Carlos Vela, iki gol atarak karşılaşmanın yıldızı olsa da Meksikalı oyuncunun kaydettiği ikinci gol ofsayt tartışmalarına konu oldu.

Karşılaşmanın ardından görüşlerini açıklayan Ibrahimovic, hakemleri sert sözlerle eleştirdi:

"Ofsayt mıydı? Emin misin? Bizim bunu bilmediğimizi mi düşünüyorsun? Ama hakem bilmiyordu"

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VAR hakemlerinin duruma müdahale etmemesini sorgulayan İsveçli golcü, karşılaşmayı izlemeye gelen basketbol efsanesi Magic Johnson'ı kullanarak gönderme yaptı:

"VAR dahil olmadı. Yukarıda ne yapıyorlar? Magic Johnson'la kahve mi içiyorlar? Bu zor bir iş çünkü VAR sizdeyse oyun daha da sıkı kontrol ediliyor olmalı. Ancak Magic Johnson'la kahve içiyorsanız bunu yapmak zor"

Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi yıl sonunda bitecek olan Ibrahimovic'in geleceği henüz netlik kazanmadı.