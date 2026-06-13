Ibrahimovic şovu: Cristiano Ronaldo hakkındaki kehanetinin ardından canlı yayında IShowSpeed'i kovdu

Ibrahimovic şovu: İsveçli oyuncu, Fox Sports stüdyolarında ABD ile Paraguay arasındaki maçın öncesini renklendirdi. Bölümün başrolünde, çok popüler bir Amerikan içerik üreticisi ve Cristiano Ronaldo'nun bilinen bir hayranı olan IShowSpeed vardı; bu isim, Dünya Kupası'na dair çok net bir tahminde bulunarak dikkatleri üzerine çekti.





Thierry Henry ve Zlatan Ibrahimovic ile birlikte programın konuğu olan YouTuber, Portekiz milli takımının kaderinden hiç şüphe duymadı ve 2026 Dünya Kupası'nı Portekiz'in kazanacağını coşkuyla savundu. IShowSpeed'in gösterdiği bu inanç, Ibrahimovic'ten anında ironik bir tepki aldı: Eski İsveçli forvet, Henry ile eğlenceli bir bakış alışverişinde bulunduktan sonra, influencer'ın elinden mikrofonu aldı ve şakacı bir şekilde onu kamera kadrajının dışına çıkardı.



