Ibrahimovic, en beğendiği oyuncuyu açıkladı

Zlatan Ibrahimovic, an itibariyle en beğendiği futbolcunun PSG forması giyen Kylian Mbappe olduğunu söyledi.

İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, GQ'ya verdiği röportajda Kylian Mbappe'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

Mbappe'nin favori oyuncusu olduğunu söyleyen Ibrahimovic, "Fark yaratan bir oyuncu. Kendisi hala çok genç ve böyle çalışmaya devam etmesini umuyorum. Yaşına rağmen şimdiden bir yıldız. Kendisini geliştirmeye devam edip başarılarına yenilerini eklemeli. Bunu yapması için kafasının rahat olması gerekiyor ki bu her zaman kolay olan bir şey değil" dedi.

Ibrahimovic geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında 'ya da gönderme yapmıştı.

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O gün "Bir tane Ronaldo var o da Brezilyalı" diyen veteran yıldız, sözlerinin arkasında olduğunu ifade etti ve ekledi: "O oynarken biz onu taklit etmeye çalışırdık. Çok şık bir oyun stili vardı. Eskiden hep maçlarını izlerdim. Ama artık pek izlemiyorum. Şu anda favori futbolcum Mbappe, diğerlerinin arasından sıyrılıyor"

Geçtiğimiz ay LA Galaxy'den ayrılan Ibrahimovic henüz bir kulüple anlaşmadı. ve 'nin ilgilendiği yıldız oyuncunun İtalya'ya dönmesi muhtemel.