İsveçli süperstar Ibrahimovic, Arsenal'a neden transfer olmadığını kendisine özgü üslubuyla anlattı.

NE OLDU? İsveçli efsane, Wenger'in imza atılabilecek oyuncular listesine dahil edildikten sonra kariyerinin başında Arsenal'e katılma fırsatı buldu.

Ibrahimovic, Arsenal forması giyerek poz verecek kadar ileri gitti ama Kuzey Londra'ya transferi başarısızlıkla sonuçlandı çünkü Fransız menajer, Ibrahimovic'in hiç yapmayacağı bir şeyi istedi. Milan efsanesi bu hareketin neden Piers Morgan'ın programında Arsenal'a transferinin neden gerçekleşmediğini anlattı.

NE DEDİLER: İsveçli süperstar, "Gençliğimde birçok kulüpten ilgi görüyordum, bunlardan biri de Arsenal'di."

Haberin devamı aşağıda

"Bunun üzerine Arsene Wenger'in ofisine geldim ve bu durum bende büyük bir heyecan yarattı çünkü Bergkamp'ı, Henry'yi, Ljungberg'i, Vieira gibi büyük oyuncuları gördüm. Resmen dumur oldum. İsveç'te üst düzey bir takımda oynuyordum ama bu oyuncuları televizyondan izleyebiliyordum.

"Bu büyük bir olaydı çünkü artık bu sahnede, ben de varım gibi hissediyordum. Artık bu adamlarla PlayStation oynuyordum. Wenger'le konuştum, Fransızcası vardı, uzun boyluydu, bu kadar uzun olmasını da beklemiyordum.

"Ofisine gittim ve konuştuk ve bana 'Ne istiyorsun?' dedi. Beni tanımak, beni hissetmek istedi. Çünkü onun bir tür insan olduğunu düşünüyorum. Oyuncudan sanırım ne aldığını bilmek istiyor, sonunda elinde 9 numaralı Arsenal forması vardı ve 'Gelip iki hafta deneme idmanlarına başlamanı istiyorum' dedi.

"Ben deneme idmanlarına girmiyorum. Beni ya istiyorsundur ya da istemiyorsundur, dedim. O ise 'Hayır ama gelip deneme idmanlarına çıkmalısın' deyince 'Hayır, hayır, anlamıyorsun, ben deneme idmanlarına çıkmıyorum. İşte bu yüzden Arsenal'a gitmedim" dedi.

BÜYÜK RESİM: Tartışmasız zamanının en iyi hücumcularından biri olan Ibrahimovic kariyerinde; Barcelona, Paris Saint-Germain, Inter Milan, AC Milan, Ajax ve Manchester United gibi Avrupa'nın dev takımlarında forma giydi ve büyük başarılar kazandı.

Profesyonel kariyerinde 12 lig şampiyonluğu ve 570'den fazla gol atmasına rağmen, Şampiyonlar Ligi'ni hiç kazanamayan en iyi oyunculardan biri olarak sık sık anılıyor.

İKİ FOTOĞRAFTA:

(C)GettyImages

Getty

SIRADA NE VAR? İsveçli oyuncu geçen yıl emekli oldu ve şimdilerde emekliliğinin tadını çıkarıyor. Zlatan'ın, futbol özelinde şimdilik ne tür planları olduğu ise henüz belli değil.