Ibrahimović Brezilya'yı yerden yere vurdu... ve Norveç'i kendine özgü bir şekilde kutladı

2026 Dünya Kupası’nda Brezilya milli takımının Norveç’e yenilerek son 16 turunda elenmesi büyük bir sürpriz yarattı; ancak bu yenilginin yankısı maçın bitiş düdüğüyle sınırlı kalmadı, analiz stüdyolarına kadar uzandı. Emekli İsveçli yıldız Zlatan İbrahimoviç, “Seleção” hakkında sert açıklamalarda bulundu. İbrahimoviç, turnuvanın başından beri Brezilya milli takımının performansından ikna olmadığını vurgularken, Norveç milli takımına övgüler yağdırdı ve bu takımın, İsveç'in 1994 Dünya Kupası'nda elde ettiği tarihi başarıyı akıllara getirdiğini belirtti.

Norveç milli takımı, 16 turu kapsamında New York Stadyumu’nda oynanan maçta Brezilya’yı 2-1’lik skorla heyecan verici bir galibiyetle mağlup ederek Dünya Kupası çeyrek finallerine yükseldi.

Brezilya’nın “Globo” kanalına göre, daha önce Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain ve Manchester United gibi büyük kulüplerde forma giymiş olan İbrahimović, bir Amerikan televizyon kanalında spor yorumcusu olarak çalışıyor ve maçı izledikten sonra görüşlerini paylaştı.

İsveçli yıldız, Norveç milli takımının sergilediği performanstan büyük hayranlık duyduğunu belirterek, bu takımın kendisine 1994 Dünya Kupası’nda yarı finale yükselip turnuvayı üçüncü sırada tamamlayarak tarihi bir başarıya imza atan İsveç milli takımını hatırlattığını söyledi.

İbrahimović şöyle konuştu: “Aslan acıktığında yer. Bu Norveç takımı bana 1994 Dünya Kupası’ndaki İsveç’i hatırlatıyor. Bakalım İsveç’in ulaştığı seviyeye ulaşıabilecekler mi? Hikaye büyük ölçüde benzer ve bu hikayenin devam ettiğini görmek güzel.”

Zlatan, Norveç’i övmekle kalmadı, Brezilya milli takımı ve İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti’ye de sert eleştiriler yöneltti ve takımın turnuva boyunca beklenen seviyede bir performans sergilemediğini vurguladı.

Şöyle devam etti: “Brezilya beni hiçbir zaman ikna etmedi, turnuvanın ilk maçından beri bile. Carlo’nun bugün yaptığı değişiklikler işe yaramadı, oysa Solbakken’in yaptığı değişiklikler işe yaradı. Sanki Norveç güzel ve organize bir futbol oynuyordu, Brezilya ise gelişigüzel bir futbol oynuyordu. Bilemiyorum… Rüzgârın ritmine göre dans ediyorlardı."

Ibrahimović’in açıklamaları, şampiyonluğun en güçlü adaylarından birini eleyen Norveç milli takımının ne kadar takdir gördüğünü yansıtıyor. aynı zamanda, Brezilya’nın turnuvadaki yolculuğunun ani sona ermesinin ardından geniş çapta eleştirilere maruz kalan Carlo Ancelotti üzerindeki baskıyı da artırıyor. Norveç ise, İsveç’in tarihi başarısını tekrarlamak ya da aşmak umuduyla, 2026 Dünya Kupası’nın en önemli başarı öykülerinden birini yazmaya devam ediyor.