Ibrahimović: Barcelona’nın yıldızı dünyanın en iyi futbolcusu

Milan’ın danışmanı ve eski Rossoneri ile Barcelona oyuncusu Zlatan İbrahimović, Barça’nın yıldızlarından birinin şu anda dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu düşünüyor.

Ibrahimović, "Fox Sports" kanalına yaptığı açıklamada, "Lamine Yamal, dünyanın en iyi futbolcusu" dedi.

Ve ekledi: "Yamal topu her aldığında, önünde bir, iki ya da üç kişi olsun, zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya kalıyor."

Önümüzdeki ay 19 yaşına girecek olan Yamal, dün Pazar günü 8. grupta Suudi Arabistan'ı 4-0 yendikleri maçın 10. dakikasında bir gol attı.

Bu, Yamal'ın Dünya Kupası kariyerindeki ilk golüydü; aynı zamanda Dünya Kupası'nda ilk kez ilk 11'de yer aldığı ve turnuvada ikinci kez sahaya çıktığı maçtı.

Yamal, 15 Haziran’da İspanya’nın Yeşil Burun Adaları ile oynadığı ve sürpriz bir şekilde berabere kaldığı maçta, diz arkasındaki sakatlığı nedeniyle yedek olarak sahaya çıkmıştı; aynı nedenle Suudi Arabistan karşısında da sadece ilk yarıda forma giymişti.

İbrahimović, İspanya'nın galibiyetinin ardından görüşlerini şöyle dile getirdi: "İlk maç ile ikinci maç arasındaki fark Yamal'dı, çünkü o, bence başka hiç kimsede olmayan bir şey sunuyor: yaratıcılık. Sadece 45 dakika oynadı, ancak herkes bilir ki İspanya'ya karşı oynadığınızda dikkatli olmalısınız; onlar Avrupa şampiyonu."



