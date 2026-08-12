18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Brahim Diaz Real Madrid 2025Getty

Çeviri:

İbrahim Diaz ve iki yeni transfer: Real Madrid'in La Coruña maçı için ilk 11'i

Deportivo de A Coruna - Real Madrid
Deportivo de A Coruna
Real Madrid
Club Friendlies
B. Diaz
J. Mourinho
İspanya
Fas
Portekiz

Kraliyet ekibi resmi sınavlara hazırlanıyor

Real Madrid'in teknik direktörü Portekizli José Mourinho, bugün çarşamba akşamı Abanca Riazor Stadı'nda ev sahibi Deportivo La Coruña ile yapacağı ve yeni sezona (2026-2027) hazırlık amacıyla oynanan hazırlık maçının kadrosunu açıkladı.

Mourinho, Faslı yıldız Brahim Diaz'ı ileri uçta Brezilyalı Vinicius Junior ve Endrick'in yanında sahaya sürdü.

Ayrıca oku

Yüksek maaş ve hızlı terfi: "Infantino'nun sevgilisi" davasında yeni ayrıntılar

Hüseyin, Vigo'ya seslendi: Açıklamaların rezalet; Barcelona'ya yaptığından sonra nasıl konuşabiliyorsun?

Real Madrid'in kadrosu şöyle:

Kaleci: Andriy Lunin.

Club Friendlies
Schalke 04 crest
Schalke 04
S04
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
La Liga
Deportivo de A Coruna crest
Deportivo de A Coruna
COR
Elche crest
Elche
ELC

Savunma hattı: Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Denzel Dumfries.

Orta saha: Bernardo Silva, Eduardo Camavinga, Arda Güler.

Hücum hattı: Vinicius Junior, Brahim Diaz, Endrick.

Kadroda Real Madrid'in iki yeni transferi öne çıktı: Portekizli Bernardo Silva ve Hollandalı Denzel Dumfries.

Mourinho, geçen sezon hem yerel hem de Avrupa arenasında yaşanan başarısızlıkları telafi etme umuduyla yeni sezona doğru bir şekilde başlamak için takımıyla yoğun bir şekilde çalışıyor.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin