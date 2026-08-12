İbrahim Diaz ve iki yeni transfer: Real Madrid'in La Coruña maçı için ilk 11'i

Real Madrid'in teknik direktörü Portekizli José Mourinho, bugün çarşamba akşamı Abanca Riazor Stadı'nda ev sahibi Deportivo La Coruña ile yapacağı ve yeni sezona (2026-2027) hazırlık amacıyla oynanan hazırlık maçının kadrosunu açıkladı.

Mourinho, Faslı yıldız Brahim Diaz'ı ileri uçta Brezilyalı Vinicius Junior ve Endrick'in yanında sahaya sürdü.

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Real Madrid'in kadrosu şöyle:

Kaleci: Andriy Lunin.

Savunma hattı: Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Denzel Dumfries.

Orta saha: Bernardo Silva, Eduardo Camavinga, Arda Güler.

Hücum hattı: Vinicius Junior, Brahim Diaz, Endrick.

Kadroda Real Madrid'in iki yeni transferi öne çıktı: Portekizli Bernardo Silva ve Hollandalı Denzel Dumfries.

Mourinho, geçen sezon hem yerel hem de Avrupa arenasında yaşanan başarısızlıkları telafi etme umuduyla yeni sezona doğru bir şekilde başlamak için takımıyla yoğun bir şekilde çalışıyor.