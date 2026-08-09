Brezilyalı Roger Ibanez, geleceğiyle ilgili aldığı yeni bir kararla Suudi Arabistan'ın Al Ahli kulübü yönetimini şaşırttı. Son dönemde aldığı İngiliz teklifiyle ilgili tavrını netleştiren oyuncu, yeni sezon başlamadan "El-Raki"ye güçlü bir moral kaynağı oldu.

Güvenilir gazeteci Sacha Tavolieri'ye göre Ibanez, İngiltere ekibi Aston Villa'nın teklifini reddederek Al Ahli'de devam etmek istediğini ve mevcut dönemde takımdan ayrılmayacağını teyit etti.

Brezilyalı savunmacının bu tavrı, Aston Villa'nın kendisini kadrosuna katmaya olan ilgisine rağmen geldi. Bu sırada oyuncunun geleceği, özellikle Avrupa kulüplerinin savunma hattının en önemli isimlerinden birini kadrosuna katma isteğiyle birlikte, Al Ahli kulübünün kulislerinde tartışma konusuydu.

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Al Ahli yönetimi, Ibanez'in kararını beklemekle yetinmedi, aksine oyuncunun devamlılığını güvence altına almak için harekete geçti. Yönetim, oyuncuyu takımdaki serüvenini sürdürmeye ikna etmek amacıyla yeni teklifte kendisine sunulan maaşı artırdı.

Ibanez, sahip olduğu fiziksel güç ve savunma hattı içinde birden fazla mevkide oynayabilme kabiliyeti sayesinde özellikle Al Ahli'nin kadro dizilişinde önemli isimlerden biri olarak kabul ediliyor. Bu da onu elde tutmayı, sezon başlamadan takım için önemli bir kazanç haline getiriyor.









Bu kararla birlikte Ibanez, İngiltere Ligi'nde yeni bir deneyim yaşamak yerine Al Ahli ile projesini sürdürmeyi tercih etmiş görünüyor. Böylece mevcut transfer döneminde kendisine gelen en dikkat çekici tekliflerden birine kapıyı kapatmış oldu.

Bu adım, Al Ahli'nin yaz boyunca birçok değişiklik yaşamasının ardından kadrosunun temel taşlarını korumaya çalıştığı bir dönemde geldi. Ibanez'in devamlılığı, "El-Raki"nin Avrupa ilgisine rağmen yıldızlarını elinde tutabildiğinin açık bir mesajı niteliğinde.

Hatırlanacağı üzere Al Ahli'nin eski teknik direktörü Alman Matthias Jaissle, birkaç gün önce El-Raki'nin teknik direktörlüğünden ayrılarak İngiltere ekibi Newcastle United'ın yolunu tutmuştu.