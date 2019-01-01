Ianis Hagi'nin 1 numaralı talibi Sevilla
Yorum()
getty
Sevilla, Galatasaray'ın ve Romanya'nın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi ile yakından ilgileniyor.
Marca'da yer alan habere göre Endülüs ekibi, 20 yaşındaki oyun kurucuyu transfer etmek isteyen takımlar arasında 1. sırada yer alıyor.
CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları
Genç yetenek, son olarak 21 Haziran 2019'da oynanan U21 Avrupa Futbol Şampiyonası maçında İngiltere karşısında alınan 4-2'lik galibiyette 1 gol atmıştı.
Babasının teknik direktörlüğünü yaptığı Viitorul Constanta'da forma giyen Ianis, 2018-19 sezonunda çıktığı toplam 39 resmi maçta 14 kez ağları havalandırdı.