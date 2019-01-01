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Sevilla

Ianis Hagi'nin 1 numaralı talibi Sevilla

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Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, La Liga ekiplerinden Sevilla'nın en önemli transfer hedefi haline geldi.

Sevilla, Galatasaray'ın ve Romanya'nın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi ile yakından ilgileniyor.

Marca'da yer alan habere göre Endülüs ekibi, 20 yaşındaki oyun kurucuyu transfer etmek isteyen takımlar arasında 1. sırada yer alıyor.

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Genç yetenek, son olarak 21 Haziran 2019'da oynanan U21 Avrupa Futbol Şampiyonası maçında İngiltere karşısında alınan 4-2'lik galibiyette 1 gol atmıştı.

Babasının teknik direktörlüğünü yaptığı Viitorul Constanta'da forma giyen Ianis, 2018-19 sezonunda çıktığı toplam 39 resmi maçta 14 kez ağları havalandırdı.

 

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