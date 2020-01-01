Ianis Hagi: Rangers'ta kalmak istiyorum

Glasgow Rangers'ın kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Hagi, İskoç ekibinde kalmak istediğini belirtti.

Bonservisi 'nın Genk kulübünde bulunan ve devre arasında İskoçya'nın ekibine kiralık olarak gelen Ianis Hagi, yeni takımında mutlu olduğunu açıkladı.

Sezon sonunda Genk'e dönecek olan genç oyuncu, Daily Mail' e yaptığı açıklamada, " 'nde başarılı olmak istiyoruz. Eşleşmenin ilk ayağını Leverkusen'e karşı 3-1 kaybettik ancak burası Rangers ve burada her şey mümkün. Lig için ise aradaki puan farkına bakınca işimizin zor olduğunu söyleyebilirim. Yine de ligler oynanmaya başlarsa yüzde 100'ümü vererek oynayacağım" ifadelerini kullandı.

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Rangers menajeri Steven Gerrard'ın da takımda kalmasını istediği 21 yaşındaki Rumen yıldız için 4 milyon pound bonservis bedeli talep ediliyor. İskoç ekibi ise bu rakamı aşağıya çekmek istiyor.

Daha fazla takım

Sezonun başlaması ihtimali nedeniyle formda kalmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Hagi, "Sezon başlarsa yine yüzde 100'ümü vermek için sahaya çıkarım. Her maçı kazanmak isteyen bir yapım var. Bir futbolcunun mutlu olması çok önemli. Her oyuncu kendi mutluluğunu arar ve mutlu olan futbolcu yüzde 100'ünü verebilir. Ben Rangers'ta mutluyum. Ama bundan sonrası benim elimde değil" diye konuştu.

Ianis Hagi'yle ilgili yorumu sorulan babası Gheorghe Hagi ise, "Ianis için satın alma opsiyonları var ve bunu kullanabilirler" ifadelerini kullandı.