Ianis Hagi, Genk'te

Belçika Pro League'in güçlü ekiplerinden Genk, Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'yi 2024 yılına kadar kadrosuna kattığını açıkladı.

Pro League'in son şampiyonu Genk, son olarak FC Viitorul forması giyen Ianis Hagi'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Romanya'nın en büyük efsanelerinden Gheorghe Hagi'nin oğlu olan 20 yaşındaki Ianis, 2024 yılına kadar Belçika ekibinin formasını giyecek.

Futbola Hagi Akademisi'nde başlayan Ianis, profesyonelliğe FC Viitorul formasıyla adım attı.

2016 yazında ekiplerinden 'nın yolunu tutan genç yıldız, İtalyan ekibinde fazla forma şansı bulamayınca Ocak 2018'de yeniden Viitorul'a döndü.

FC Viitorul ile geçtiğimiz sezon toplam 39 maçta görev alan Hagi, 14 gol ve 8 asistle mücadele etti.

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İtalya'da düzenlenen 2019 Avrupa U21 Şampiyonası'nda Romanya'nın en önemli kozlarından biri olan Ianis Hagi, takımının yarı finale ulaşmasında 2 gol ve 1 asistle katkı sağladı.