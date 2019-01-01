Ian Rush: Aaron Ramsey, Cristiano Ronaldo gibi özel olabilir

Galli yıldızın sezon sonu serbest kalarak Juventus'un yıldızlarla dolu kadrosuna katılması bekleniyor.

Eski Liverpool ve Juventus oyuncusu Ian Rush, vatandaşı Aaron Ramsey'in Juventus'a gitmesi halinde müthiş bir karar vermiş olacağını söyledi.

Goal'ün haberine göre Juve, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Galli yıldıza 5 yıllık kontrat önermeye hazırlanıyor.

ESPN' e açıklamalarda bulunan Rush, Ramsey'in olası transferi hakkında, "Juventus onun için harika bir adres. Torino şehri de benim olduğum günlerden bu yana çok daha iyi bir yer," ifadelerinde bulundu ve ekledi:

"Giderse çok iyi oynayacağını düşünüyorum. Cristiano Ronaldo gibi özel bir oyuncuyla oynamak her zaman önemlidir. Ancak, Ramsey de Juventus için çok özel olabilir."

Sözlerine Ramsey'e tavsiyelerde bulunarak devam eden Rush, "Dili öğrenmek için 6 ay vakti var. İtalya'da en önemli şey kendinize güvenmenizdir. Ramsey, İtalyanca bir cümle kurduğu an onun için her şey daha iyi olacaktır," cümlelerini kullandı.

Galli oyuncu, Arsenal formasıyla çıkıtğı 359 maçta 61 gol ve 64 asiste imza attı.