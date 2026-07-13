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Hwang In beomImago
Sam Vreeswijk

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Hwang In-beom, Feyenoord'dan ayrılacak: transferin tamamlanmasına az kaldı

Transfers
Feyenoord
FC Porto
I. Hwang

Hwang In-beom’un FC Porto’ya transfer olması artık an meselesi gibi görünüyor. Portekizli A Bola gazetesi Pazartesi günü, Portekizli kulübün 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferine “çok yakın” olduğunu bildirdi.

Porto ve Feyenoord'un şu anda birbirleriyle ileri aşamadaki görüşmelerde olduğu belirtiliyor. Görüşmeler olumlu ilerliyor ve bu nedenle transfer her an sonuçlanabilir.

A Bola, Hwang’ın Porto’da ne kadar kazanacağını da bildirdi. Yıllık maaşının yaklaşık üç milyon avro olacağı ve gazetenin haberine göre bunun sezon başına yaklaşık 1,5 milyon avro net maaşa denk geldiği belirtiliyor.

Geçtiğimiz hafta sonu, yine Portekizli Record gazetesi, Porto’nun Hwang için Feyenoord’a teklifte bulunmayı düşündüğünü bildirmişti. Bunun nedenlerinden biri, Hwang’ın Dünya Kupası’nda Güney Kore formasıyla sergilediği performans: özellikle Çekya karşısında attığı gol ve yaptığı asistle büyük bir etki yarattı.

29 yaşındaki Hwang’ın Feyenoord ile sözleşmesi 2028 yılının ortasına kadar devam ediyor. Transfermarkt’a göre piyasa değeri yedi milyon avro. Rotterdam ekibi, 2024 yılında da onu Kızıl Yıldız Belgrad’dan transfer etmek için bu tutarı ödemişti.

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Porto'nun teknik direktörü Francesco Farioli, Hwang'ı Eredivisie'den tanıyor. Geçen sezon kulüp, Portekiz şampiyonu oldu.

Hwang, şu ana kadar Feyenoord formasıyla 54 resmi maça çıktı. Bu maçlarda dört gol attı ve sekiz asist yaptı.

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