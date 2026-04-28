Hüzünlü son: Mohamed Salah, Liverpool formasıyla son maçını çoktan oynadı

Mısır Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hassan, Reuters haber ajansına verdiği demeçte, Mohamed Salah'ın Liverpool formasıyla son maçını oynadığını iddia etti. 33 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, hamstringinde küçük bir yırtık yaşadı.

Geçtiğimiz hafta sonu Salah için işler ters gitti. Mısırlı oyuncu, Crystal Palace ile oynanan lig maçının (3-1) ikinci yarısının ortasında sakatlık nedeniyle kenara çekildi ve bu sırada Anfield'daki taraftarlara teşekkür etmek için bolca zaman ayırdı.

Mısırlı oyuncu, sakatlığın ciddiyetinin farkında gibi görünüyordu. Liverpool henüz resmi bir açıklama yapmasa da, Mısır Futbol Federasyonu Başkanı daha fazla bilgiye sahip.

Hassan, Reuters haber ajansına "Mo Salah hamstringinde yırtık yaşadı ve dört haftalık tedaviye ihtiyaç duyacak" dedi. Bu durumda Salah büyük olasılıkla Liverpool formasıyla bir daha sahaya çıkmayacak, ancak Mısır'ın yıldız oyuncusu Dünya Kupası'na yetişecek.

Salah, İngiltere'de geçirdiği dokuz sezonun ardından önümüzdeki yaz ayrılacak. Bu sezon her zaman en yüksek seviyesine ulaşamasa da, geçen sezon Liverpool'un yirminci şampiyonluğunda en önemli yıldız oyuncuydu.

Bu sezon, Arne Slot yönetimindeki Reds, en azından Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyen ilk 5'te bitirmeye doğru ilerliyor gibi görünüyor. Takım, son haftalarda kulüp için son maçını oynamış olan Salah'sız mücadele etmek zorunda kalacak.