Husanov, Dünya Kupası fotoğrafçısından özel bir hediyeyle özür diledi

Özbekistan Futbol Federasyonu Perşembe günü, savunma oyuncusu Abdulkadir Khosanov’un, Dünya Kupası’ndaki Kolombiya ile oynanan açılış maçında kazara çarpışması sonucu yaralanan bir kameramana, özür mesajı içeren imzalı bir forma gönderdiğini duyurdu.

Manchester City oyuncusu, Çarşamba günü oynanan 11. grup maçının ilk yarısında, saha kenarı yakınlarında Kolombiya'nın forveti Luis Díaz ile topu kapma mücadelesi verirken bir televizyon kameramanıyla çarpışmıştı.

Kameraman, olay yerinde gerekli tıbbi müdahaleyi gördükten sonra tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Özbekistan Futbol Federasyonu, temsilcilerinin daha sonra kameramanı ziyaret ettiğini ve ona Husanov’un imzaladığı bir formayı hediye ettiklerini doğruladı. Husanov da kameramana acil şifa diledi.

Federasyon, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Defans oyuncusu da fotoğrafçıya acil şifa dileklerini iletti ve selamlarını gönderdi” dedi.

Husanov, Özbekistan'ın Kolombiya'ya 1-3 yenildiği ve ülkenin Dünya Kupası tarihindeki ilk maçı olan bu karşılaşmada, söz konusu müdahale nedeniyle sarı kart görmüştü.

Fransız takımı Lens'ten İngiliz takımı Manchester City'ye transfer olan 22 yaşındaki stoper, İtalyan teknik direktör Fabio Cannavaro yönetiminde Dünya Kupası'na ilk kez katılan Özbekistan milli takımının kadrosunda temel bir dayanak noktasıdır.